Rekordhőség és erdőtüzek pusztítanak a déli féltekén

A déli féltekét 2026 elején rekordhőség és tomboló erdőtüzek sújtják, a tudósok pedig azt jósolják, hogy még szélsőségesebb hőmérséklet jöhet. Januárban rekordhőség volt Ausztráliában, Argentínát hőség és erdőtüzek sújtották, Dél-Afrikában pedig évek óta a legsúlyosabb erdőtüzek pusztítanak, írja a Reuters.

Ezek a szélsőséges ráadásul úgy fordulnak elő, hogy jelenleg a La Nina ciklon hűtőhatása érvényesül, ez lehűtő a Csendes-óceán középső és keleti vizeit. „Ez azt jelenti, hogy az ember okozta klímaváltozás hatása elsöprő mértékben haladja meg a természetes változékonyságot”, mondta Theodore Keeping klímakutató.

Fotó: SAEED KHAN/AFP

„Ahogy átlépünk egy semleges vagy akár El Niño fázisba, a szélsőséges hőség és következményeinek előfordulása világszerte tovább fog felerősödni” – tette hozzá Keeping.

Az El Niño jellemzően a La Niña ellentétes hatásával jár, felmelegíti a Csendes-óceán középső és keleti részét, és növeli a globális hőmérsékletet.

Adam Scaife, az Egyesült Királyság nemzeti időjárási és éghajlati szolgálatának hosszú távú előrejelzéséért felelős vezetője szerint az idei évi hőmérséklet várhatóan 1,46 Celsius-fokkal haladja meg az iparosodás előtti szintet. Ez pedig a negyedik egymást követő év lenne, amikor az iparosodás előtti szinthez képest 1,4 Celsius-foknál magasabb a hőmérséklet.