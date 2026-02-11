Szinte biztos befutó helyről indul a csalásért elítélt fideszes polgármester a román nemzetiségi listán

Tát Margit, Méhkerék fideszes polgármestere vezeti a román nemzetiségi listát az áprilisi országgyűlési választáson, így jó eséllyel ő lesz a közösség parlamenti szószólója, szúrta ki a 24.hu. A politikust 2022-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának közgyűlése január 29-én választotta őt listavezetőnek. Mivel a nemzetiségi választók országos listára szavaznak, és a kisebb közösségek jellemzően nem érik el a teljes képviselői mandátumhoz szükséges szavazatszámot, a lista első helyezettje – jelen esetben Tát – automatikusan szószóló lesz. A román közösség korábbi szószólója, Kreszta Traján tavaly októberben hunyt el.

Tát Margit az Országos Önkormányzati Fórumon, 2026. január 20-án Forrás: Facebook

Tát Margit a megválasztása után már tényként beszélt arról, hogy ő képviseli majd a román közösséget a parlamentben. Facebook-oldalán azt írta:

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a román közösség főjelöltje lehetek Magyarországon az áprilisi választásokon, és lehetőségem van román nemzetiségű választók támogatásával szóvivőként képviselni közösségünket a magyar országgyűlésben.”

Tátot 2022-ben a Gyulai Törvényszék jogerősen elítélte költségvetési csalás és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása miatt. Az ügyben a vádlottak 2013 szeptembere és 2015 októbere között több mint 30 millió forinttal károsították meg a költségvetést. A polgármester felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Az ítélet után lemondott, de a 2022 júniusi időközi választáson újraindult és ismét nyert. Ha megválasztják, összeférhetetlenség miatt le kell mondania a posztjáról.

Mit csinál a szószóló?

A 13 elismert magyarországi nemzetiség közül a német és a roma közösségen kívül gyakorlatilag egyik sem tud elegendő szavazatot gyűjteni a teljes értékű parlamenti mandátumhoz. Így a román közösség is csak szószólót küldhet az Országgyűlésbe.

A nemzetiségi szószóló részt vehet az üléseken, felszólalhat a nemzetiségeket érintő ügyekben, kérdéseket tehet fel a kormánynak, tagja a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának, ahol szavazati joga is van. Az Országgyűlés plenáris ülésén nincs szavazati joga. A szószólókat mentelmi jog illeti meg, és rájuk is vonatkoznak a képviselőkre érvényes összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozati szabályok.

A szószólók díjazását az Országgyűlésről szóló törvény szabályozza. Tiszteletdíjuk a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, az előző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset háromszorosa.

Ez 2025 novemberében 756 400 forint volt, vagyis Tát Margit bruttó 2 269 200 forintos havi tiszteletdíjra számíthat.

Emellett költségtérítés, lakhatási támogatás és irodahasználat is jár a tisztséggel.