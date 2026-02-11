Trumppal találkozik Netanjahu a Fehér Házban, a téma Irán lesz

Az amerikai elnök szerdán fogadja a Fehér Házban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, akinek Trump hivatalba lépése óta ez lesz a hatodik találkozója Donald Trumppal, írja a BBC. Netanjahu várhatóan igyekszik majd nyomást gyakorolni Trumpra, hogy olyan megállapodást kössön, amely leállítja Irán urándúsítását. „Bemutatom az elnöknek a tárgyalások alapelveivel kapcsolatos nézeteinket” – mondta Netanjahu újságíróknak, mielőtt az Egyesült Államokba indult volna.

Donald Trump és Benjamin Netanjahu 2025 február 4-én a Fehér Házban Fotó: JIM WATSON/AFP

Irán kijelentette, hogy nem fogja korlátozni az urándúsítást, hacsak a nyugati országok nem enyhítik a gazdaságát súlyosan megterhelő szankciókat.

Netanjahu, Trump közeli szövetségese régóta azt állítja, hogy Irán egzisztenciális biztonsági fenyegetést jelent Izrael számára, és arra ösztönzi az Egyesült Államokat, hogy korlátozza Teherán befolyását a régióban.

„A miniszterelnök úgy véli, hogy minden tárgyalásnak ki kell terjednie a ballisztikus rakéták korlátozására és az iráni tengely támogatásának megszüntetésére” – közölte Netanjahu hivatala az útja előtt kiadott közleményében.

A látogatásra egy olyan időszakban kerül sor, amikor az Egyesült Államok növeli katonai jelenlétét a Közel-Keleten, és Trump figyelmeztette Teheránt, hogy lépéseket tesz, ha nem sikerül megállapodni Irán nukleáris programjáról.