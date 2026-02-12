2025-ben 99 százalékkal csökkent az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai segély

Az Egyesült Államok által Ukrajnának nyújtott katonai segély 2025-ben 99 százalékkal visszaesett a Kieli Világgazdasági Intézet jelentése szerint. Az így keletkezett űrt az európai országoknak kellett betölteniü.

A Kiel Intézet Ukrajnának nyújtott támogatásokat nyomon követő jelentése (Ukraine Support Tracker) szerint az európai katonai segítség 2025-ben 67 százalékkal nőtt, míg a humanitárius és pénzügyi támogatás 59 százalékkal emelkedett. Az európai támogatás megugrása lehetővé tette, hogy Ukrajna támogatásának szintje viszonylag stabil maradjon annak ellenére, hogy az amerikai katonai segítség drasztikusan visszaesett. Ennek ellenére a Kijevnek nyújtott teljes katonai támogatás 13 százalékkal az éves átlag alá csökkent a 2022 és 2024 közötti időszakhoz képest – áll a jelentésben.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump találkozója Davosban. Fotó: HANDOUT/AFP

Az amerikai támogatás bezuhanása ahhoz köthető, hogy Donald Trump 2025 januári beiktatása óta nem hagyott jóvá új védelmi segélycsomagokat az úgynevezett Presidential Drawdown Authority keretében, míg ezt az eszközt elődje, Joe Biden korábbi elnök gyakran alkalmazta. A Trump-kormányzat ehelyett úgy döntött, hogy NATO-partnereken keresztül ad el fegyvereket Ukrajnának. A jelentés szerint a NATO-országok 2025-ben 3,7 milliárd euró értékben vásároltak amerikai fegyvereket Kijev számára, a beszerzések között szerepeltek HIMARS rakéta-sorozatvetők és Patriot légvédelmi rendszerek is.

Az Intézet szerint jelenleg az Európai Unió biztosítja az Ukrajnának nyújtott pénzügyi és humanitárius támogatás többségét, miközben a katonai segítség nagy részét viszonylag szűk adományozói kör fedezi. Németország és az Egyesült Királyság 2022 és 2025 között Nyugat-Európa teljes katonai támogatásának kétharmadáért volt felelős. Az észak-európai országok jelentették a második legnagyobb támogatói csoportot. Ezzel szemben a kelet- és dél-európai országok hozzájárulása csökkent. A kelet-európai katonai támogatás aránya 2022-ben még 17 százalék volt, 2025-re azonban mindössze 2 százalékra esett vissza, míg a dél-európai országok védelmi támogatása ugyanebben az időszakban 7 százalékról 3 százalékra csökkent. (Kyiv Independent)