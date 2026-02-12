A dél-koreai hírszerzés szerint Kim Dzsongun tinédzser lányát jelölte ki örökösének

Kim Dzsongun észak-koreai diktátor a lányát választotta utódjául – tájékoztatta a dél-koreai hírszerzés az ország törvényhozóit. A dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) közölte: az értékelés során számos körülményt vettek figyelembe, köztük azt, hogy a lány egyre hangsúlyosabban van jelen hivatalos eseményeken.

Az ifjú örökösnőről, Kim Ju Ae-ről keveset lehet tudni. Az elmúlt hónapokban azonban egyre többször jelent meg apja oldalán kiemelt eseményeken, például egy szeptemberi pekingi látogatáson, ez volt az első ismert külföldi útja, erről itt írtunk bővebben.

Ju Ae Kim Dzsongun és felesége, Ri Szol Dzsu egyetlen ismert gyermeke. A NIS szerint Kimnek van egy idősebb fia is, ám őt soha nem ismerték el hivatalosan, és az észak-koreai média sem mutatta be. Ju Ae létezéséről először egy meglepő forrás, az amerikai kosárlabdázó Dennis Rodman számolt be: 2013-ban a Guardiannek azt mondta, hogy egy észak-koreai látogatás során „a karjában tartotta a kis Ju Ae-t”. A feltételezések szerint jelenleg 13 éves Ju Ae 2022-ben szerepelt először az állami televízióban. Akkor apja kezét fogva Észak-Korea legújabb interkontinentális ballisztikus rakétáját tekintette meg.

A NIS azt is jelezte, figyelemmel kíséri majd, részt vesz-e a hónap végén esedékes pártkongresszuson, Észak-Korea ötévente megrendezett legnagyobb politikai eseményén, ahol várhatóan részletesebben ismertetik Phenjan következő öt évre szóló prioritásait, így a külpolitikai célokat, a haditerveket és a nukleáris célkitűzéseket is.

„Mivel Kim Ju Ae számos eseményen megjelent, köztük a Koreai Néphadsereg alapítási évfordulóján és a Kumszuszan Nap Palotájában tett látogatásán, valamint több jel utal arra is, hogy bizonyos állami politikákról is kifejtette a véleményét, a NIS úgy véli, most már az örökösként való kijelölés szakaszába lépett” – mondta az ügyben Lee Seong-kwen dél-koreai képviselő. (BBC)