Az élelmiszerárak lerántották az inflációt, de a legtöbb termékcsoportban 5 százalék fölötti volt az éves drágulás

Ahogy az elemzők várták, nagyot esett januárban az éves infláció, részben a már folyamatban lévő dezinflációs folyamatok, részben a tavaly januári magas (5,5 százalékos) bázis miatt. Az éves áremelkedés üteme mindössze 2,1 százalék volt, ennél csak kicsit volt magasabb a 2,7 százalékos maginfláció, míg a nyugdíjasok inflációja 2 százalékos volt.

A havi áremelkedés ugyanakkor féléves csúcsot ért el a 0,3 százalékkal, ám ez év elején, az éves átárazások miatt így sem mondható magasnak (tavaly januárban 1,5 százalékkal nőttek az árak 2024 decemberéhez képest).

A KSH csütörtökön kiadott jelentése szerint az élelmiszerek ára mindössze 1,3 százalékkal nőtt, minden más termékcsoport az inflációt meghaladó mértékben drágult. A szolgáltatások ára 5 százalékkal, a háztartási energiáé 6,2 százalékkal emelkedett – ezen belül a vezetékes gáz 12,8 százalékkal drágult –, a gyógyszerek ára 5,8 százalékkal, míg a tartós fogyasztási cikkeké 2,9 százalékkal emelkedett.