Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint uniós jogot sért a Szuverenitásvédelmi Hivatalt létrehozó törvény

Uniós jogot sért a Szuverenitásvédelmi Hivatalt létrehozó törvény az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint - írja a Telex. Ez egyelőre nem a végleges ítélet, de általában előre lehet belőle következtetni a végleges eredményre. A kihirdetéskor több mint egy tucatnyi pontot soroltak fel uniós jogszabályokból, amelyekkel a főtanácsnok szerint szembemegy a magyar törvény.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az igazi hungarikumként működő Szuverenitásvédelmi Hivatal egy 2023-as jogszabály alapján kezdte meg a működését 2024 elején. Lánczi Tamás vezetése alatt a hivatal bárkit vizsgálhat, aki/ami értékelése szerint veszélyt jelent a magyar szuverenitásra. Ilyen fenyegetéseket pedig a szuverenitásunk fő őrei rendszeresen találnak, a Mikepércsi Anyáktól kezdve a független sajtótermékekig.

Az Európai Bizottság néhány hónappal később kötelezettségszegési eljárást indított, arra hivatkozva, hogy a magyar törvény számos elsődleges és másodlagos uniós jogszabályt sértett, köztük az EU demokratikus értékeit és alapjogi chartáját is. Mivel a felek nem jutottak megoldásra, a Bizottság 2024 októberében pert indított Magyarország ellen, és annak a megállapítását kérte az EU bíróságától, hogy a magyar állam a törvény elfogadásával nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit.

Ha a magyar államot elmarasztalják, és nem változtat, az Európai Bizottság újabb pert kezdeményezhet büntetés megállapítására. Ezt a magyar állam vagy befizeti, vagy büntetőkamattal együtt levonják a Magyarországnak járó uniós támogatásokból.

Frissítés: A Magyar Helsinki Bizottság és az Amnesty International is reagált a főtanácsnoki véleményre:

A Magyar Helsinki Bizottság közleményében azt írta: „Véget érhet a hatalom önkényének védelmére létrehozott állami szervezet rövid és dicstelen története. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka ugyanis ma azt indítványozta a uniós bíráknak, állapítsák meg, hogy az ún. szuverenitásvédelmi törvény uniós jogba ütközik. A Magyar Helsinki Bizottság üdvözli, hogy a szakvélemény a hazai civil jogvédők kritikáit igazolja vissza. (...) Mindannyiunk érdeke, hogy minél előbb vége legyen az állam intézmények önkényes kisajátításának, és megszűnjön az SZVH-t, amely a magyar demokrácia és jogállam elleni fellépés egyik legszembetűnőbb szimbóluma.Addig is, amíg ez nem történik meg, a Magyar Helsinki Bizottság felszólítja az SZVH-t, hagyjon fel az ország megtévesztésével, a kormánypárt érdekeinek szemérmetlen kiszolgálásával, legfőképpen hagyja békén az alapjogaikat gyakorló polgárokat, és ne avatkozzon bele a választási folyamatba.”

Hacsi Gábor, az Amnesty International Magyarország kutatási vezetője pedig úgy fogalmazott, „a főtanácsnoki vélemény is megerősítette, hogy a „szuverenitásvédelminek” hazudott törvénynek és Hivatalnak is mennie kell. Bízunk benne, hogy a Bíróság is ugyanerre a következtetésre jut, mert egyetlen országban sem működhet olyan állami hivatal, amit civilek és újságírók megfélemlítésére hoztak létre”.