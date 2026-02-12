Egy 18 éves fiatalt gyanúsítanak a kanadai iskolai lövöldözéssel

Mentális problémákkal küszködő 18 éves nőként azonosította szerdán a kanadai rendőrség a Brit Columbia tartomány Tumbler Ridge-i iskolájában a legfrissebb adatok szerint nyolc ember életét kioltó lövöldözőt. A rendőrség közölte, hogy Jesse Van Rootselaart a helyszínen holtan találták, magával is végzett. A támadás indítéka egyelőre nem ismert, a rendőrség szerint túl korai lenne még arról találgatni, írja a BBC.

Az iskola a merénylet után Fotó: EAGLE VISION AGENCY/AFP

Dwayne McDonald kanadai rendőrfőnök-helyettes sajtótájékoztatóján közölte: „a rendőrség az elmúlt években több alkalommal is kiment a család lakóhelyére, hogy „foglalkozzon a gyanúsított mentális egészségével kapcsolatos aggályokkal”. Van Rootselaar négy évvel ezelőtt otthagyta a Tumbler Ridge középiskolát. A rendőrség azt is közölte, hogy korábban volt érvényes fegyvertartási engedélye, ám az mostanra már lejárt.

McDonald szerint a férfiként született Van Rootselaar, aki hat éve kezdte el magát nőként azonosítani, először 39 éves anyjával, majd 11 éves mostohatestvérével végzett a családi házukban. Ezután az iskolába ment, ahol lelőtt egy 39 éves tanárnőt, három 12 éves diáklányt, valamint egy 12 és egy 13 éves fiú diákot. A kórházba szállított 25 sebesült közül ketten életveszélyes állapotban vannak.

A körülbelül 2400 lakosú Tumbler Ridge-hez legközelebb eső nagyváros az onnan nagyjából 600 kilométerre keletre fekvő Edmonton, míg Brit Columbia tartomány fővárosától – ebben a tartományban van a település –, Vancouvertől több mint 1000 kilométerre északra található. A tartományi kormány honlapja szerint a Tumbler Ridge-i középiskolában 175 diák tanul.

A történtek miatt Mark Carney kanadai miniszterelnök elhalasztotta a szerdára Halifaxba tervezett bejelentést egy új védelmi ipari stratégiáról, valamint németországi utazását a müncheni biztonsági konferenciára. Carney bejelentette, hogy a tragédia miatt a kanadai kormányzati épületeken egy héten át félárbócra eresztve tartják a zászlókat, írja az MTI.

„Túl fogjuk tenni magunkat ezen, és tanulni fogunk belőle. De most az a legfontosabb, hogy összefogjunk, ahogy a kanadaiak mindig teszik az ilyen szörnyű helyzetekben, hogy támogassuk egymást, együtt gyászoljunk és együtt lépjünk túl a tragédián” – nyilatkozta Carney.