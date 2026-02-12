Fokozott ellenőrzést rendelt el a fővárosi rendőrség a Kitörés napja miatt

Budapest rendőrfőkapitánya 2026. február 11-én 0 órától február 15-én 20 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére a Kitörés napja miatt. A rendőrség ezt azzal indokolta, hogy „a 2023-as antifasiszta támadássorozat ne ismétlődhessen meg”. Ennek érdekében a rendőrség együttműködik a hazai és külföldi titkosszolgálatokkal is.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

2023-ban, a Kitörés Emléknapon Budapesten szélsőjobboldalinak tartott embereket vertek össze külföldi aktivisták. Az egyik elkövetőt, a német Maja T.-t múlt héten a Fővárosi Törvényszék első fokon nyolc év börtönre ítélte életveszélyt okozó testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt. A magyar kormány terrorista szervezetnek minősítette az Antifa mozgalmat.

Rendőrség: Viperával vertek bakancsos-bomberes embereket, német és olasz gyanúsított is van

Egy tucatnyi ember követte a városban az áldozatokat, de egyelőre csak 4 elkövetőt sikerült elfogni. A rendőrség példátlannak nevezte a támadássorozatot, és meglepte őket, mennyi nő lehet az elkövetők között.

Czinkóczi Sándor
Nyolc év börtönt kapott a német Maja T., a 2023-as antifaügy egyik vádlottja

A Fővárosi Törvényszék közel egy év után hozott elsőfokú ítéletet a külföldi aktivista ügyében, amely ellen fellebbezni lehet.

Német Szilvi
