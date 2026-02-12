Gyengén üvöltenek a szelek, nem sok jót jelentenek

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Radnai Márk vagy Magyar Péter hálószobájával kapcsolatban ne tegyen fel nekem kérdést! - mondta a 444-nek Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A gödi akkugyárról szóló hírek miatt nem aggódik, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Fidesz a sajtóból tudta a Lázár ellen tüntetők monogramjait, bár azt nem tudja megmondani, hol olvasta ezt. Pócs János viszont első fideszeszként beleállt a Radnai nevével létrehozott rejtélyes honlapos „történetbe”, amivel kapcsolatban végül semmi nem derült ki szerdán. A Tisza vezetőjével kapcsolatos hír volt, hogy Magyar bejelentette, pozitív választ kapott Polt Péter utódjától a személyes találkozóra.

A gödi akkumulátorgyárral kapcsolatban írtunk arról, hogy egyáltalán, hogyan lehet itthon kártérítéshez jutni mérgező munkakörnyezet miatt, és hír volt, hogy már a rendőrség is nyomozást indított, miközben Magyar Péter sürgős találkozót kezdeményezett az akkugyár vezetőivel. A Helsinki Bizottság a blogján arról írt, hogy a gödi szennyezést is rendelettel akarta elsikálni a kormány, míg a Qubit összefoglalta, hogy miért veszélyes a gödi akkugyár munkásai által nagy mennyiségben belélegzett nikkel, kobalt és mangán.

Szerda reggel jelent meg videónk arról, hogy előző este Orbán Viktor Szentendrén egy fideszes aktivista-találkozón vett részt, ahol próbáltuk mi is kérdezni a miniszterelnököt, és ahol elmondta, hogy a Fidesz kampányát három ember fogja vinni: Lázár János, Szijjártó Péter és ő. Orbánhoz kapcsolódott az az anyagunk is, melyben grafikonon mutattuk be, mennyire igaza volt, mikor beismerte, hogy aránytalan a választási rendszer. És szintén a miniszterelnökhöz is kapcsolódott szorosan cikkünk, melyben megírtuk, hogy 15,2 milliárd tao-támogatást kért Felcsút, ennek több mint a fele a határon túlra, 2,3 milliárd pedig a fizetésekre megy.

Ezeken túl megírtuk, hogy

Világ

Fotó: HANDOUT/AFP

A háborúval kapcsolatos fontos értesülés volt, hogy a Financial Times úgy tudja, Zelenszkij február 24-én jelentené be, hogy elnökválasztást és népszavazást tartanak Ukrajnában, ami viszont biztosnak tűnik, hogy február 17-18-án az Egyesült Államokban folytatódhat az ukrán–orosz–amerikai egyezkedés. Írtunk arról is, hogy az orosz katonák is dühösek a Kremlre, amiért elkezdték lassítani a Telegramot, valamint hogy a norvég főparancsnok szerint nem zárhatják ki az orosz invázió lehetőségét. Hír volt még, hogy megszavazta az Európai Parlament a 90 milliárdos hitelt Ukrajnának, a Fidesz és a Tisza is ellene voksolt, és írtunk arról is, hogy

Olimpia

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Az elmúlt nap legnagyobb médiaérdeklődést kiváltó sztorija alighanem az volt, hogy sírva vallotta be a norvég biatlonos az olimpián, hogy megcsalta a barátnőjét, de megírtuk azt is, hogy a NOB ugyan megtiltotta, az ukrán szkeletonversenyző mégis viselni fogja a háborúban elesett sportolók képeivel díszített sisakját, és hogy a váltó után egyéniben is olimpiai bajnok lett a biatlonos Julia Simon, aki tavaly felfüggesztettet kapott, mert meglopta csapattársait.

Üvöltő szelek

Elkészült az új verzió: bátran indul, de aztán nem hozza azt, amit hozhatna.

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek
Videó

Menczer: Radnai Márk vagy Magyar Péter hálószobájával kapcsolatban ne tegyen fel nekem kérdést!

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a pártnak nincs köze a radnaimark.hu oldalhoz. A gödi akkugyárról szóló cikk miatt nem aggódik, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Fidesz a sajtóból tudta a Lázár ellen tüntetők monogramjait, bár azt nem tudja megmondani, hol olvasta ezt.

plankog, Jelinek Anna, Botos Tamás
video

Pócs János „kisfilmet” forgatott arról, hogy szerinte mi is volt a „coming soonos” szobában, ő az első fideszes, aki beleállt ebbe a „történetbe”

Magyar Péter-bábuval „beszélget” a sajátos stílusáról ismert jászsági képviselő.

Német Szilvi
POLITIKA

Betegen pereskedni évekig – csak így van esély kártérítésre mérgező környezet miatt

A Telex hétfőn írt arról, hogy súlyosan mérgező, rákkeltő környezetben kellett dolgozniuk a gödi Samsung gyár alkalmazottainak. A cég félrevezető információkról írt, és állítja, megfelelnek az előírásoknak. Megkérdeztünk egy munkajogászt, milyen lehetőségei vannak az érintetteknek.

Windisch Judit, Haász János
POLITIKA

Már nyomoz a rendőrség a gödi akkumulátorgyárral kapcsolatban

Más politikusok mellett Vona Gábor is feljelentést tett a Telex hétfői cikke után.

Windisch Judit
POLITIKA

Magyar Péter sürgős találkozót kezdeményezett a gödi akkugyár vezetőivel

Dobrev Klára pedig az Európai Bizottság elnökétől kért beavatkozást.

Windisch Judit
POLITIKA

A gödi szennyezést is rendelettel akarta elsikálni a kormány

A kormány veszélyhelyzeti rendelettel teremtette meg annak a lehetőségét, hogy 2023-ban ne kelljen leállítani a Samsung SDI gödi gyárát.

presshelsinki
Jogállamiság

Miért veszélyes a gödi akkugyár munkásai által nagy mennyiségben belélegzett nikkel, kobalt és mangán?

A rosszindulatú daganatok képződésétől a Parkinson-kórhoz hasonló mangánizmusig terjed a toxikológiai kockázatok sora – főleg a hatérértéket akár 500-szorosan meghaladó koncentrációban.

Vajna Tamás
tudomány
Videó

Orbán: Jómagam, Lázár és Szijjártó visszük a kampányt

Azért vagyok itt, hogy elkérjem Önöktől az utolsó hetüket a választások előtt - mondta a fideszes aktivistáknak a miniszterelnök Szentendrén. Amikor Lázár János vécépucolós kijelentéséről kérdeztük, egyetlen szóval válaszolt.

plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
video

Grafikonon mutatjuk be, mennyire igaza volt Orbánnak, mikor beismerte, hogy aránytalan a választási rendszer

Kiugróan lejt a pálya a győztes számára, ami eddig a Fidesz volt.

Németh Dóra, Windisch Judit
POLITIKA

15,2 milliárd tao-támogatást kért Felcsút, ennek több mint a fele a határon túlra, 2,3 milliárd pedig a fizetésekre megy

Brutálisan sok tao-támogatást kért ebben a szezonban a felcsúti focialapítvány, az indoklást nem ragozták túl.

Székely Sarolta
foci

Csúszhat Paks 2: szerződést bontott a Roszatom a Siemens Energyvel

A német cég állítólag nem kapta meg az exportengedélyt.

Windisch Judit
gazdaság

Szinte biztos befutó helyről indul a csalásért elítélt fideszes polgármester a román nemzetiségi listán

Ha bejut, igen jól fog keresni, a polgármesteri tisztségről viszont le kell majd mondania.

Német Szilvi
POLITIKA

Letartóztatta a bíróság a Bászna Gabona sikkasztással gyanúsított vezérigazgatóját

A vezérigazgatót csaknem 10 milliárdos sikkasztással gynaúsítják, amiért akár 15 év börtönt kaphat.

Windisch Judit
gazdaság

Kihallgatták tanúként Pintér Bence polgármestert a győri lakáskasszaügyben

A győri polgármester tüntetést is szervez az eltűnt 1,7 milliárd forint miatt.

Német Szilvi
POLITIKA

Hozzáférhet a Mol is Afrika legnagyobb feltáratlan olajkészletéhez

A magyar cég egy spanyol multival és a török állami vállalattal együtt kutathat Líbiában.

Német Szilvi
gazdaság

Financial Times: Zelenszkij február 24-én jelentené be, hogy elnökválasztást és népszavazást tartanak Ukrajnában

Az amerikai kormány helyez nyomást Ukrajnára, hogy május 15-ig megtartsa a szavazásokat, máskülönben a biztonsági garanciát elvesztését kockáztatja.

Székely Sarolta
külföld

Zelenszkij bejelentette: február 17-18-án az Egyesült Államokban folytatódhat az ukrán–orosz–amerikai egyezkedés

„Az oroszoknak van egy megfogalmazásuk, nekünk egy másik, az amerikaiaknak egy harmadik” – mondta az ukrán elnök a tűzszünet ellenőrzéséről a Bloombergnek.

Német Szilvi
külföld

Az orosz katonák is dühösek a Kremlre, amiért elkezdték lassítani a Telegramot

A korlátozás a hadsereg mindennapi működését és az állami kommunikációt is veszélybe sodorhatja.

Német Szilvi
külföld

Nem zárhatja ki Norvégia az orosz invázió lehetőségét az ország ellen a norvég hadsereg főparancsnoka szerint

Oroszországnak megvan a lehetősége a támadásra, ha meg akarja védeni az északon állomásozó nukleáris képességeit.

Székely Sarolta
külföld

Megszavazta az Európai Parlament a 90 milliárdos hitelt Ukrajnának, a Fidesz és a Tisza is ellene voksolt

Ukrajnának akkor kell visszafizetnie az összeget, amikor háborús jóvátételt kap Oroszországtól.

Német Szilvi
külföld

Az Epstein-iratok miatt is szorongatják Trump igazságügyi miniszterét, de nem kér bocsánatot az áldozatoktól

Többször is kiabálásba torkollott Pam Bondi igazságügyi bizottsági meghallgatása.

Német Szilvi
külföld

Rekordhőség és erdőtüzek pusztítanak a déli féltekén

Pedig most pont olyan ciklon fejti ki a hatását, ami épp hűteni tudna, ha ez megszűnik vagy jön az El Niño, a szélsőségek erősödni fognak.

Székely Sarolta
természet

Republikánus képviselők szavaztak Trump vámjai ellen, az elnök szerint ezt még megbánják

A lépés szimbolikus, de közben a Legfelsőbb Bíróság is tárgyalja az ügyet.

Bábel Vilmos
külföld

Sírva vallotta be a norvég biatlonos az olimpián, hogy megcsalta a barátnőjét, nem győzött miatta bocsánatot kérni

Egy nappal később pedig a bocsánatkérés miatt is bocsánatot kellett kérnie.

Német Szilvi
sport

A NOB megtiltotta, az ukrán szkeletonversenyző mégis viselni fogja a háborúban elesett sportolók képeivel díszített sisakját

Az Olimpiai Charta tiltja a politikai demonstrációt, de Heraszkevics nem tart attól, hogy kizárják.

Német Szilvi
sport

A váltó után egyéniben is olimpiai bajnok lett a biatlonos Julia Simon, aki tavaly felfüggesztettet kapott, mert meglopta csapattársait

A francia szövetség hat hónapra tiltotta el, amiből öt hónapot felfüggesztettek, így indulhatott az olimpián.

Benics Márk
sport

Kicsit hosszú, kicsit felszínes: az Üvöltő szelek nem most váltja meg a világot

Bátran indul, de aztán a legkönnyebb utat választja.

Diószegi-Horváth Nóra
FILM

Magyar Péter: Pozitív választ kaptam Polt Péter utódától a személyes találkozóra

A Tisza-elnök a bicskei gyermekotthonnál adott át adományokat a politikai pályafutását elindító interjú kétéves évfordulóján. Azt mondta, sok kérdése lesz Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészhez, és arról is beszélt, hogy a gödi akkumulátorgyár vezetőjével is személyesen szeretne tárgyalni.

Bódog Bálint
belföld