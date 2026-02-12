Gyengén üvöltenek a szelek, nem sok jót jelentenek

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Az élet itthon

Radnai Márk vagy Magyar Péter hálószobájával kapcsolatban ne tegyen fel nekem kérdést! - mondta a 444-nek Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A gödi akkugyárról szóló hírek miatt nem aggódik, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Fidesz a sajtóból tudta a Lázár ellen tüntetők monogramjait, bár azt nem tudja megmondani, hol olvasta ezt. Pócs János viszont első fideszeszként beleállt a Radnai nevével létrehozott rejtélyes honlapos „történetbe”, amivel kapcsolatban végül semmi nem derült ki szerdán. A Tisza vezetőjével kapcsolatos hír volt, hogy Magyar bejelentette, pozitív választ kapott Polt Péter utódjától a személyes találkozóra.

A gödi akkumulátorgyárral kapcsolatban írtunk arról, hogy egyáltalán, hogyan lehet itthon kártérítéshez jutni mérgező munkakörnyezet miatt, és hír volt, hogy már a rendőrség is nyomozást indított, miközben Magyar Péter sürgős találkozót kezdeményezett az akkugyár vezetőivel. A Helsinki Bizottság a blogján arról írt, hogy a gödi szennyezést is rendelettel akarta elsikálni a kormány, míg a Qubit összefoglalta, hogy miért veszélyes a gödi akkugyár munkásai által nagy mennyiségben belélegzett nikkel, kobalt és mangán.

Szerda reggel jelent meg videónk arról, hogy előző este Orbán Viktor Szentendrén egy fideszes aktivista-találkozón vett részt, ahol próbáltuk mi is kérdezni a miniszterelnököt, és ahol elmondta, hogy a Fidesz kampányát három ember fogja vinni: Lázár János, Szijjártó Péter és ő. Orbánhoz kapcsolódott az az anyagunk is, melyben grafikonon mutattuk be, mennyire igaza volt, mikor beismerte, hogy aránytalan a választási rendszer. És szintén a miniszterelnökhöz is kapcsolódott szorosan cikkünk, melyben megírtuk, hogy 15,2 milliárd tao-támogatást kért Felcsút, ennek több mint a fele a határon túlra, 2,3 milliárd pedig a fizetésekre megy.

Ezeken túl megírtuk, hogy

kiderült, hogy tovább csúszhat Paks 2, miután szerződést bontott a Roszatom a Siemens Energyvel,

szinte biztos befutó helyről indul a csalásért elítélt fideszes polgármester a román nemzetiségi listán,

letartóztatta a bíróság a Bászna Gabona sikkasztással gyanúsított vezérigazgatóját,

kihallgatták tanúként Pintér Bence polgármestert a győri lakáskasszaügyben,

és hogy hozzáférhet a Mol is Afrika legnagyobb feltáratlan olajkészletéhez.

Világ

A háborúval kapcsolatos fontos értesülés volt, hogy a Financial Times úgy tudja, Zelenszkij február 24-én jelentené be, hogy elnökválasztást és népszavazást tartanak Ukrajnában, ami viszont biztosnak tűnik, hogy február 17-18-án az Egyesült Államokban folytatódhat az ukrán–orosz–amerikai egyezkedés. Írtunk arról is, hogy az orosz katonák is dühösek a Kremlre, amiért elkezdték lassítani a Telegramot, valamint hogy a norvég főparancsnok szerint nem zárhatják ki az orosz invázió lehetőségét. Hír volt még, hogy megszavazta az Európai Parlament a 90 milliárdos hitelt Ukrajnának, a Fidesz és a Tisza is ellene voksolt, és írtunk arról is, hogy

az Epstein-iratok miatt is szorongatják Trump igazságügyi miniszterét, de nem kér bocsánatot az áldozatoktól,

rekordhőség és erdőtüzek pusztítanak a déli féltekén,

és hogy republikánus képviselők szavaztak Trump vámjai ellen, az elnök szerint ezt még megbánják.

Olimpia

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Az elmúlt nap legnagyobb médiaérdeklődést kiváltó sztorija alighanem az volt, hogy sírva vallotta be a norvég biatlonos az olimpián, hogy megcsalta a barátnőjét, de megírtuk azt is, hogy a NOB ugyan megtiltotta, az ukrán szkeletonversenyző mégis viselni fogja a háborúban elesett sportolók képeivel díszített sisakját, és hogy a váltó után egyéniben is olimpiai bajnok lett a biatlonos Julia Simon, aki tavaly felfüggesztettet kapott, mert meglopta csapattársait.

Üvöltő szelek

Elkészült az új verzió: bátran indul, de aztán nem hozza azt, amit hozhatna.