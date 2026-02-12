Hazaküldték az olimpiáról a finn síugróválogatott szövetségi kapitányát, az ok: alkoholfogyasztás

A finn olimpiai csapat szabályait és normáit sértő viselkedés miatt hazaküldték a téli olimpiáról Igor Medvedet, a finn síugrók szövetségi kapitányát, írja az Iltalehti. A szlovén sportoló, aki aktív síugróként maga is olimpikon volt, részt vett a 2002-es téli olimpián, a Finn Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint már vissza is tért Finnországba. Janne Hänninen csapatvezető azt mondta, hogy a döntés egy szerdán kapott jelentést követően született.

Igor Medved még aktív síugróként a 2002-es téli olimpián Fotó: KAZUHIRO NOGI/AFP

Medvedet a játékok alatti alkoholfogyasztással összefüggő csapatszabály-sértés miatt küldték haza. A csapatvezetők szerint az incidens munkaidőn kívül történt, de megsértette azokat az elvárásokat, amiket a finn olimpiai küldöttség minden tagjától elvárnak. „Medved hazautazott. Az ügy alkoholfogyasztással kapcsolatos. Komolyan vesszük a csapatszabályaink megsértését, és késedelem nélkül reagáltunk” – fogalmazott Hänninen a bizottság által kiadott közleményben.

Medved rövid bocsánatkérést adott ki, amiben azt írta: „Szeretnék bocsánatot kérni az egész finn csapattól, a sportolóktól és a szurkolóktól is. Remélem, a csapatnak lesz békéje a versenyekre koncentrálni és folytatni a munkáját”. A Finn Síszövetség egyelőre nem szüntette meg Medved, munkaviszonyát, majd az olimpia után vizsgálja ki az esetet.

A szlovén Medved a 2024–25-ös szezon elején vette át a finn nemzeti csapat irányítását, előtte a szlovén B válogatottat vezette.