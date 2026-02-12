Házkutatást tartottak a volt norvég miniszterelnöknél az Epstein-akták miatt

A norvég rendőrség csütörtökön házkutatást tartott a volt miniszterelnök, Thorbjørn Jagland ingatlanjaiban, miután a Jeffrey Epsteinnel fenntartott kapcsolatai miatt korrupciós vizsgálat indult ellene.

Jaglandet azután kezdtek vizsgálni, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium által januárban nyilvánosságra hozott dokumentumok arra utaltak, hogy ő és családja 2011 és 2018 között, amikor a Nobel-békedíjat odaítélő Nobel-bizottság elnöke volt, valamint az egész Európát átfogó Európa Tanács főtitkári tisztségét is betöltötte, Epsteinnel közösen nyaralt.

Thorbjørn Jagland Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Szerdán az Európa Tanács közölte, hogy eleget tesz a norvég hatóságok kérésének, és feloldja Jagland korábban élvezett mentelmi jogát. Hangsúlyozták, hogy a mentelmi jog célja „a hivatalos feladatok független gyakorlásának biztosítása”, nem pedig „személyes előny” nyújtása.

Jagland ellentmondásos személyiségnek számított az Európa Tanács élén, a norvég és nemzetközi sajtó egyaránt többször azzal vádolta, hogy túlságosan engedékeny Vlagyimir Putyinnal és a Kremllel szemben.

Ukrajna első megszállását és a Krím félsziget 2014-es jogellenes annektálása után Oroszországot szavazati jogi szankciók sújtották, Jagland azonban 2019-ben élen járt Moszkva szavazati jogának visszaállításában. Oroszországot végül a 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója után zárták ki a szervezetből. Tanácsi tagok és elemzők Jaglandet azzal bírálták, hogy engedett az állítólagos orosz „zsarolásnak”.

Az Epstein-aktákban több norvág szereplő is felbukkant. Például Mette-Marit koronahercegné, az 52 éves Haakon koronaherceg felesége 2013-ban több napra kölcsönvette Epstein egyik palm beach-i ingatlanát. Egy 2012-es e-mailváltásban Epstein azt írta Mette-Maritnak, hogy Párizsban tartózkodik „feleségvadászaton”, de „a skandinávokat részesítem előnyben”. A hercegné válaszában azt írta, hogy a francia főváros „jó a házasságtörésre”, de a „skandik” „jobb feleségalapanyagnak” számítanak.

Mona Juul, Norvégia korábbi jordániai nagykövete a hétvégén lemondott, miután kiderült, hogy Epstein röviddel halála előtt készített végrendeletében 10 millió dollárt (8,4 millió eurót) hagyott Juul gyerekeire. (Euronews)