Ismét meghosszabbítják az árrésstopot, majd csak a választás után érhet véget

Csütörtökön tette közzé a KSH a januári inflációs jelentését. A fogyasztói árak tavaly januárhoz képest csupán 2,1 százalékkal emelkedtek, ez csaknem nyolcéves mélypontot jelent (legutóbb 2018 tavaszán volt 2 százalék körüli az éves áremelkedés üteme). Az élelmiszerek mindössze 1,3 százalékkal drágultak éves alapon, nagyjából kilenc éve, 2017 januárjában volt hasonlóan alacsonyan az élelmiszerinfláció.

A nemzetgazdasági tárca a KSH-gyorsjelentés közzététele után mégis azt jelentette be, hogy az árrésstop-rendeletet ismét meghosszabbítják. A rendelkezés most február 28-ig hatályos, de az NGM-nek az inflációs jelentéshez kiadott kommentárjából kiderül, hogy újabb három hónapot hosszabbítanak rajta:

„Az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. A kormány tovább küzd az áremelésekkel szemben, így május végéig meghosszabbítja az árréscsökkentést.”

Az intézkedés egyébként nem igazán meglepő, a piaci elemzők többsége már a mostani, február 28-i határidőre való meghosszabbítás előtt, tavaly nyár végén, ősz elején azt mondta háttérbeszélgetéseken, hogy a kormány újabb és újabb meghosszabbításokkal a választásokig életben fogja tartani ezt az átmenetinek mondott árszabályozást.

Az NGM mostani közleménye emellett megemlíti azt is, hogy a kormány 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlást SZÉP-kártyával.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP



