Kizárták az olimpiáról az ukrán szkeletonversenyzőt, aki a háború áldozatainak képeit viselte volna a sisakján

Vlagyiszlav Heraszkevics ukrán szkeletonversenyzőt kizárták a csütörtöki versenyből a téli olimpián, mert olyan sisakot akart viselni, amely az orosz–ukrán háborúban elesett honfitársainak állított volna emléket.

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Az olimpiai tisztségviselők már korábban közölték a sportolóval, hogy a sisak sérti az olimpiai játékok politikai megnyilvánulásokat tiltó szabályait. Heraszkevics a héten azt mondta, ennek ellenére a sisakban fog versenyezni. Csütörtök reggel, a skeletonverseny kezdete előtt azonban a Nemzetközi Bob- és Szkeleton Szövetség zsűrije úgy döntött, hogy az ukrán versenyző nem indulhat, mert „az általa viselni kívánt sisak nem felelt meg a szabályoknak”.

Heraszkevics – akit egyébként nem tartottak éremesélyesnek – későbbi nyilatkozatában azt mondta, arra kéri a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, hogy kérjen bocsánatot, engedje indulni a sisakban, és adományozzon pénzt az invázió által érintett ukrán sportlétesítmények áramellátását biztosító generátorokra.

„A játékokat mindenféle beavatkozástól mentesen kell megtartani, hogy a sportolók kizárólag a teljesítményükre tudjanak koncentrálni” – mondta Mark Adams, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szóvivője a verseny előtti sajtótájékoztatón. Hozzátette, Heraszkevics viselhet fekete gyászkarszalagot az áldozatok emlékére, ha szeretne. (New York Times)