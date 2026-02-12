Különösen nagy kárt okozó csalás miatti büntetőeljárás fókuszában állnak olyan cégek, amik a Fidesz dél-somogyi jelöltjéhez köthetők

Szélgenerátorok telepítésével összefüggő vitatott teljesítés miatt ismeretlen tettes ellen folytat büntetőeljárást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság, írja a Népszava. Az ügyben a néhány hete felszámolás alatt álló Wind-Electric Kft. – a hivatalból törlését decemberben rendelték el – és a Tesla Global Kft. nevű cégek mellett érintett lehet az a 2024-ben felszámolással megszűnt Terra Transilvania Kft., amelyben 2010 decemberétől 202 szeptemberéig előbb minősített többségű, majd sima tulajdona volt Kelei Zitának.

Kelei Zita az idei választáson a Fidesz jelöltje lesz a Somogy megyei 2-es számú választókerületben, 2019-ben Őrtilos polgármesterévé választották, de ahogy a lap írja, „2020-ban feloszlatta magát a testület a gazdálkodás minősége és az egyszemélyes döntések miatt”.

Kelei Zita Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A Wind-Electric és a Tesla Global pedig annak a Tóth Attilának – illetve édesapjának – az érdekeltsége, aki Kelei Zita párja. A cikk szerint tíz éve fordultak a megújulóenergia-hasznosítás felé: „termékük már 5 kW-os névleges teljesítmény mellett egymillió forintnyi éves áramtermelést és 4,5 éves megtérülést ígért”, írja a lap. Ehhez képest a cikk szerint

„egy pécsi lakásszövetkezet tízemeletesére szerelt szélgenerátoruk talán ötven év alatt sem hozza be az árát. Tóth évekkel ezelőtt ígért megoldást, azóta sem jelentkezett. Egy másik városban, jóval nagyobb volumenben hiába várják a megvásárolt berendezést a lakók”.

Keleinek közvetlen szerepe is volt az ügyben: 2016 márciusában a Terra Transilvania uniós GINOP-forrásra pályázott, IWIND szélgenerátor prototípusának létrehozását tervezték. Kaptak is 105 millió forintnyi támogatást, „a 105 millióról készült tájékoztató tábla azonban csak egyszer látott nagyobb nyilvánosságot az őrtilosi hivatal szekrényének hátánál: egy fotó jelent meg róla a Facebookon”, írja a lap, hozzátéve, hogy azt a posztot is gyorsan törölték.

Amikor 2019 novemberében volt egy pályázati ellenőrzés, az arra jutott, hogy a fejlesztés nem rendelkezik újdonságtartalommal. Ekkor tárták fel a Terra Transilvania, a Wind-Electric és a Tesla Global tuladonosainak és cégvezetőinek a kapcsolatát is. „Okozhatott meglepetést, amikor Kelei Zita előadta, hogy a cégjegyzékből választotta ki a szimpatikus nevű Tesla Globalt mágnesbeszállítónak. Ez a cég ugyanis párja, Tóth Attila édesapja nevén van” – írja a lap.

Az Opten adatai alapján Keleinek egyébként sem sikerült jó érzékkel vállalkoznia: összesen nyolc olyan céget találtunk, amihez volt köze élete során. Ezek közül hat felszámolással vagy kényszertörléssel szűnt meg, egy felszámolás alatt áll, de a nyolcadikról is van az Opten szerint „regisztrált negatív információ”. Ezek egyikéről azt írta a Népszava: „az Euro-Medic Clean Kft. a felszámolás előtt a 100 milliót meghaladó adótartozással rendelkező cégek feketelistáján szerepelt, a cégben Kelei Zita után két vakmerő vállalkozó látott fantáziát, egyikük a vajdasági Magyarkanizsáról”.