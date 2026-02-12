Magyar Péter és Orbán Anita is részt vesz a müncheni biztonságpolitikai konferencián

Szombaton Orbán Anitával részt veszek az európai állam- és kormányfőknek, valamint a világ diplomáciai vezetőinek rendezett müncheni biztonsági konferencián. A rendezvény során kétoldalú tárgyalásokat folytatok az európai vezetőkkel. - jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter.

Péntektől három napra ismét Münchenben gyűlnek össze a világ legfontosabb politikai és katonai vezetői (sok száz delegációtag, diplomata, újságíró, hírszerző, nagyvállalati igazgató kíséretében), hogy megtárgyalják a világ biztonságáról tárgyaljanak.

Ahogy a konferenciáról szóló tavalyi riportunkban is írtuk, a háromnapos összejövetelnek a panelbeszélgetések csak a nyilvánosság számára látható részét jelentik, a legfontosabb találkozók, informális egyeztetések a háttérben zajlanak, és ezeknek jóval nagyobb hatása van a világ dolgainak alakulására, mint annak, amiket a résztvevők kamerák előtt is kimondanak. A tavalyi konferencián több, mint 2000 bilaterális találkozóra került sor a kíváncsi szemektől távol.

A magyar kormány képviselői a tavalyi konferencián nem vettek részt, két éve pedig a résztvevők hivatalos listáján a hírszerzés vezetője volt az egyetlen magyar szereplő.