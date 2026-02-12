Magyar Péter a felvételről: Vogel Evelinnel konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettünk

Magyar Péter videóban beszélt a radnaimark.hu weboldal megjelenése miatti ügy körülményeiről. „Nem fogom megadni a lehetőséget Orbán Viktoréknak, hogy egy kamuval hetekig eltereljék a figyelmet a valóságról.”

Magyar azt mondta, 2024. augusztus 2-án a Tisza nyári partit szervezett a támogatóinak, amin ő is részt vett. A rendezvény végén megjelent volt barátnője, Vogel Evelin, aki elhívta egy házibuliba. Ugyan a folyamatos zsarolások miatt akkor már nem álltak kapcsolatban, Magyar nem ismerte fel, hogy titkosszolgálati akcióval áll szemben, és hagyta magát elcsábítani.

Hajnali 5-kor érkeztek meg a weboldalon látható lakásba, amiben ismeretlenek tartózkodtak. Radnai Márk nem volt ott. Magyar azt mondta, az asztalon alkohol és kábítószernek kinéző anyag volt, ő azonban nem nyúlt hozzájuk. Később Vogellel bementek a szobába, és konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek. Az ingatlant délután hagyták el, és együtt ebédeltek.

Magyar azt mondta, nem tudja, hogy a lakásban készített felvételeket hogyan manipulálják utólag. Kijelentette, hogy soha nem fogyasztott kábítószert. Szerinte azért időzítették mostanra az akciót, mert ezen a héten vannak nála utoljára a fiai az országjárás előtt.

Vogel Evelin és Magyar Péter 2024 júniusában szakított. A pártelnök szeptemberben már azt mondta, volt barátnője 30 millió forinttal zsarolja. Később pedig kiderült, hogy Vogel kapcsolatuk ideje alatt titokban hangfelvételeket készített Magyar Péterről. Az első felvételek – névtelen levelek formájában – novemberben jutottak el a sajtóhoz. Vogel a 444-nek adott interjújában azt mondta, amikor a pártban kezdtek félrecsúszni a dolgok, 30 millió forintot kért Magyar Pétertől a hátralépéséért cserébe. Állítása szerint Magyar háromszor is megígérte neki az összeget, de végül nem adta oda.

A rejtélyes radnaimark.hu weboldal kedden jelent meg. Az oldalon egy fekete-fehér kép látható, ami egy plafonhoz vagy felső sarokhoz rögzített kamerával készülhetett. Kezdetben csak a „coming soon”, azaz „hamarosan következik” felirat volt látható az oldalon, csütörtök reggel viszont megjelent a „once upon a time...”, vagyis „egyszer volt...” felirat, és a 2024. 08. 03.-as dátum is. A domainadatok alapján a radnaimark.hu címet már 2024. december 30-án megvette egy magánszemély.

A képen látható szoba ugyanúgy néz ki, mint egy nagykörúti lakáshotel. Miután beazonosítottuk a körúti lakást, megkerestük Radnai Márkot, aki a 444-nek telefonon azt mondta: „Soha életemben nem jártam az apartmanban”. A szállás tulajdonosa egy olyan vállalkozóval áll üzleti kapcsolatban, akiről a kormánypárti sajtó nemrég azt írta, céges kapcsolatain keresztül összefüggésbe hozható Radnai Márkkal. A Tisza Párt sajtóosztálya azt írta, Radnai Márk nem ismeri az említett személyeket.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán azt mondta a 444-nek, hogy a Fidesznek nincs köze az ügyhöz.