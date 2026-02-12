Papíron tehetséggondozó egyesület, valójában Tuzson Bence igazságügyminiszter kampánylapját adja ki

Nem országosan ismert, de létezik egy Jelen Vagyok Tehetséggondozó Egyesület elnevezésű szervezet. Gödön van a székhelye. Saját maguk egészen tömören így foglalják össze, amit tudni érdemes róluk:

„Az Egyesület célja kulturális, kreatív és sporttehetségek támogatása, valamint közösségi és mentálhigiénés programok megvalósítása nonprofit formában.”

És van a Jelen Vagyok Tehetséggondozó Egyesület, amelyik időről időre, de kampányban mindenképpen szükségét érzi, hogy kiadjon és az emberekhez ingyen eljuttasson egy helyi újságot. Egy olyan kiadványt, amelyikből úgy csordul ki a helyi fideszes jelölt, Tuzson Bence igazságügyi minisztert népszerűsítő tartalom, hogy a keresztrejtvény is alig fér el a maradék helyen.

És ez a két egyesület ugyanaz. Arról a Jelen Vagyokról van szó, amelyik így válaszolja meg a saját magának feltett kérdést, hogy politikai vagy üzleti szervezet-e:

„Nem. Az Egyesület politikailag független, nonprofit civil szervezet, és nem folytat üzleti vagy befektetési tevékenységet.”

Milyen újságot adnának ki, ha politikailag nem lennének függetlenek? Mert most januárban például olyat, hogy a 15 oldal szerkesztett tartalom harmadában Tuzson Bence szerepel, aki történetesen a Fidesz jelöltje a választókerületben.

A Jelen vagyok két kiadvány is megjelentet, a gödi Tükörképet és a Fót, a mi városunk című újságot is. Nekünk az olvasónk a fóti lap januári számát küldte el.

A postaláda-propaganda egyik kapitális példányáról van szó. Az ilyen típusú újságok (bőven van belőlük, a Belvárosban vagy Németh Balázs körzetében) úgy ingyenesek, hogy nem kell készpénzt adni értük, pedig érdekes kísérlet lenne. De ha kézpénz nem is kell adni érte, közpénzt igen. A lap támogatói között tüntetik fel ugyanis a Miniszterelnökséget és az állami Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t. Az egyesület ugyanis nyert az állami pályázaton, ahol valódi civil szervezetek mellett rengeteg álcivil szervezet is kap közpénzt. Ebből pedig sok esetben kampánylapok készülnek. A Jelen Vagyok 2026-ra 10 568 810 millió forintot, 2025-re 10 598 742 forintot, 2021-re pedig 15 millió forintot kapott csak a Városi Civil Alapból.

A kiadvány megszolgálta az állami támogatást. Ilyen kicsi pluszok segíthetik az újságkészítő civileket, hogy már a hangulatba hozó publiban az újévi fogadalmaktól gyorsan eljussanak a kormány jóléti intézkedéseinek dicséretéig.

Azt a hiányosságot pedig, hogy ebből a véleménycikkből valamiért kimaradt Tuzson Bence neve, bőven orvosolják később. A következő oldalpáron már ott is van a fideszes jelölt, akinek az alcímben kiemelt mondatát már a közép Kádár-korban is kihúzták volna a pártlapból:

Tuzson Bence: Az idén is változatlan lelkesedéssel és hatalmas energiával fogunk neki az előttünk álló feladatoknak, s ebben továbbra is számítok Fót nagyszerű közösségére, az élő emberekre.

De elég-e egyetlen, bár alapos, képekkel is feldobott interjú a fideszes jelölttel? Lehet, hogy a profiknál elég lenne, dehát ez egy tehetséggondozó civil szervezet lapja. Volt Fóton ugyanis egy kereszteződés átépítés, amit Tuzson látványosan örökbefogadott, bár az átadáson az ellenzéki polgármester nem említette, hogy azt a miniszternek kell megköszönni.

Fotó: Fót, a mi városunk című újság

Vajon a Fót SE öltözőépülete csak úgy megújította magát?

Élnek-e Fóton többgyerekesek és idősek? Élnek. Indokolt, hogy legyen róluk szó? Bízzuk ezt a fideszes jelöltre.

Azt pedig, hogy Tuzson Bence nem utálja, ha fotók készülnek róla, legfeljebb akkor lehetne kijelenteni, ha nem 11 fotó jelent meg róla, hanem 15, amivel kijött volna az ahány oldal, annyi Tizson-fotó. Ettől igen-igen messze voltunk.

Megkerestük a lapot kiadó egyesület vezetőjét, Csabai Márkot. Előbb telefonon hívtuk fel múlt pénteken, azt mondta, ha írásban elküldjük a kérdéseinket, szívesen válaszol. Elküldtük, de a mai napig nem kaptunk válaszokat azokra a kérdésekre, hogy egy magát politikailag független mondó tehetséggondozó egyesület miért tartja fontosnak, hogy ilyen újságot jelentessen meg, mennyivel támogatta a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a lap megjelenését, és milyen tevékenységre adtak támogatást a kormány részéről, milyen egyéb költségvetési vagy önkormányzati támogatást kapnak még és mekkora összegben? Sajnos Csabai arra sem válaszolt, hogy továbbra is a Fidesz választókerületi szóvivője-e még, ahogy korábban egy közleményben magára hivatkozott, és milyen kapcsolatban van Tuzson Bencével?