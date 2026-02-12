Segélyvonalat hoztak létre a gödi Samsung-gyár dolgozóinak

Anonim segélyvonalat hozott létre a gödi Samsung-botrány nyomán a Magyar Szakszervezeti Szövetség a gyár jelenlegi és egykori dolgozóinak megsegítésére. A maszsz.hu/samsung oldalon elérhető vonalon munkajogászok és munkavédelmi szakértők várják az írásban feltett kérdéseket, amelyeket 24 órán belül megválaszolnak.

Emellett a MASZSZ és két tagszervezete – Vasas Szakszervezeti Szövetség, Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) – közös nyílt levélben „követeli a cégvezetéstől a munkavállalók védelmét, kiemelten a »szisztematikus és szándékos« mérgezés azonnali leállítását”. Az érdekvédők azt is elvárják, hogy a cég minden dolgozót tájékoztasson a segélyvonal elérhetőségéről.

Az akciót szervező három szövetség aláírásgyűjtés is elkezdett – ez online itt érhető el –, és a nyílt levelet február 19-én délután egy bejelentett demonstráció részeként személyesen is át akarják adni a gyár vezetésének. „Az érdekvédők követelik, engedjék be őket a gyárba, hogy személyesen is tájékoztathassák a munkavállalókat a szakszervezeti segélylehetőségről” – áll a MASZSZ közleményében.

Hétfőn jelent meg a Telexen egy cikk arról, hogy súlyosan mérgező, rákkeltő környezetben kellett dolgozniuk a gödi Samsung gyárban az embereknek, a cég belső jelentései szerint volt, hogy 510-szeres határérték túllépést mutattak ki az egyik ukrán állampolgárságú dolgozónál. Egy forrásuk szerint a cég a tömeges pozitív tesztekre úgy reagált, hogy elkezdte cserélgetni a dolgozókat a különböző részlegek között.

A cikk szerint a gyár mellett érvelt Szijjártó Péter külügyminiszter, aki kedden ezt hazugságnak nevezte, és a 444-nek azt állította, nem is volt olyan kormányülés, mint amiről a Telex ír. A kormány előtte, szokatlan módon, egy napig hallgatott a dologról. A kormányhivatal szerint a gyárban minden rendben volt, de az ügyben több képviselő feljelentést ígért. A Telex csütörtökön már arról írt, hogy a Samsung vezetői a cég ügyeiről többször beszámoló Átlátszó ellehetetlenítéséről beszéltek, majd a lapnál megjelent a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatal.