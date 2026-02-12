Svájcban a szélsőjobb népszavazással akarja elérni, hogy maximum tízmillió legyen az ország lakossága

Svájc nyáron népszavazást tart a szélsőjobboldali Svájci Néppárt (SVP) javaslatáról, amely 10 millió főben korlátozná az ország lakosságát. A kormány szerdán bejelentette, hogy június 10-én tartják meg az SVP „Nem a 10 milliós Svájcra” elnevezésű kezdeményezéséről szóló népszavazást. A javaslatot a parlament mindkét háza, valamint az üzleti és pénzügyi szektor is határozottan ellenzi, de ettől még népszavazás lesz róla.

A kezdeményezés arra kötelezné a svájci kormányt és parlamentet, hogy lépéseket tegyen, ha az ország 9,1 milliós állandó lakossága meghaladja a 9,5 millió főt. Ez azt jelentené, hogy megtagadnák az új belépők, köztük a menedékkérők és a külföldi lakosok családtagjai beutazását. Ha a lakosság eléri a 10 millió főt, további korlátozások lépnének életbe. Amennyiben a népességszám ezt követően sem kezd csökkenni, a kormánynak ki kellene lépnie az EU-val fennálló szabad mozgásról szóló megállapodásból.

Zürich Fotó: OLART FABIEN / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Svájc lakossága az elmúlt évtizedben körülbelül ötször gyorsabban nőtt, mint a környező uniós tagállamoké, mivel a gazdasági sikerek alacsony képzettségű munkavállalókat és busásan megfizetett vállalati expatokat egyaránt vonzottak az országba.

A kormányzati adatok szerint a svájci lakosok mintegy 27%-a nem svájci állampolgár. Az SVP – amely 1999 óta minden választáson az első helyen végzett, és az ország legnagyobb pártja – azt állítja, hogy a „népességrobbanás” felhajtja a bérleti díjakat, és a tűréshatárig terheli a közszolgáltatásokat, valamint az infrastruktúrát. A párt régóta kampányol a bevándorlás ellen, a kampányaiban előszeretettel használ véres késeket, csuklyás bűnözőket, ökölbe szorított kezeket és riadt nőket ábrázoló képeket. A radikális nacionalista felhangú változtatási javaslataik, mint például egy 2016-os indítvány, amely automatikusan kitoloncolta volna az akár kisebb bűncselekményekért elítélt bevándorlókat, vagy egy 2020-as terv a szabad mozgás megszüntetésére az EU-val, általában nem jártak sikerrel.

Svájc közvetlen demokrácián alapuló rendszere lehetővé teszi, hogy az állampolgárok népi kezdeményezéseket terjesszenek elő, amelyek népszavazásra kerülnek, ha 18 hónap alatt 100 ezer aláírást gyűjtenek össze. Ez az SVP egyik kedvelt eszköze, ugyanakkor a népi kezdeményezéseknek mindössze mintegy 10%-a megy át.

Egy decemberi közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy a választók 48%-a támogatja a „Nem a 10 milliós Svájcra” kezdeményezést, azaz a társadalom megosztott abban a kérdésben, mennyire legyen nyitott az ország. Az ellenzők – köztük olyan multinacionális óriásvállalatok, mint a Roche, az UBS és a Nestlé – szerint a javaslat veszélybe sodorná az EU-val kötött kétoldalú megállapodásokat, köztük a tavaly elért egyezséget az egységes piachoz való hozzáférésről, amelyre Svájc jólétének jelentős része épül.

A kritikusok arra figyelmeztetnek, hogy sok svájci vállalat uniós és más európai munkavállalókra támaszkodik, nélkülük külföldre kellene költözniük, ami csökkentené az adóbevételeket és a közszolgáltatások finanszírozását. Más pártok szerint Svájc számára az Európához fűződő szoros kapcsolat az egyetlen reális lehetőség: az ország exportjának mintegy fele az EU-ba irányul. (Guardian)