Trump leállítja az ICE akcióját Minnesotában

Az amerikai kormány kivonja a Bevándorlási és Vámvégrehajtás (Immigration and Customs Enforcement – ICE) ügynökeinek nagy részét Minnesotából, jelentette be a Fehér Ház határőrizetért és kitoloncolásért felelős vezetője, Tom Homan. Hozzátette, hogy az idegenrendészeti művelet lezárását Donald Trump elnök jóváhagyta. Az Operation Metro Surge nevű akcióval Trump január végére mintegy háromezer felfegyverzett ICE-ügynököt vezényelt Minnesotába a bevándorlók kitoloncolására.

Az akció miatt Minneapolisban a helyiek az utcán tiltakoztak a katonai jellegű felszerelést viselő, maszkos ICE-ügynökök ellen. Januárban a bevándorlási ügynökök két amerikai állampolgárt is megöltek, Renee Goodot és Alex Prettit, akik tiltakozni mentek ki.

Az ICE ügynökei küzdenek egy férfival január 13-án, Minneapolisban Fotó: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

„Javaslatot tettem, és Trump elnök egyetértett abban, hogy ez a megerősített művelet záruljon le” – mondta Homan csütörtökön. Egy héttel korábban bejelentette, hogy a 3000 ügynök közül mintegy 700-at kivonnak. Csütörtökön azt közölte, hogy a más államokból vezényelt ügynökök nagy részét a következő héten hazaküldik, részben az általa „példátlannak” nevezett együttműködésre hivatkozva a minnesotai helyi rendvédelmi szervekkel. A megerősítés előtt mintegy 150 bevándorlási ügynök dolgozott Minnesotában.

A kitoloncolási razziákat Tim Walz demokrata minnesotai kormányzó és az állam más választott tisztségviselői határozottan ellenezték. Minneapolis polgármestere, Jacob Frey közleményében katasztrofálisnak nevezte a megnövelt jelenlétet. „Azt hitték, meg tudnak törni minket, de a szomszédaink iránti szeretet és a kitartás képessége túlél egy megszállást is” - mondta Frey, üdvözölve Homan bejelentését. (Reuters)