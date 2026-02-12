Van egy lakáshotel a Nagykörúton, ami pontosan úgy néz ki, mint a szoba, ami a radnaimark.hu-n látható

Nagydarab, álmos külföldi férfi nyit ajtót, miután csütörtök reggel becsöngetek abba a nagykörúti, rövidtávú szállásnak kiadott lakásba, ami ugyanúgy néz ki, mint a szoba, ami a radnaimark.hu weboldalon látható. „A szállás gyönyörű, maradhattunk volna tovább is” – írja az apartmanról a Boooking.com-on Sarah az Egyesült Királyságból. A szállás 9,7 pontra van értékelve a Bookingon, ebben a hónapban már nem is lehet lefoglalni.

Fotó: Bábel Vilmos

A radnaimark.hu weboldal kedden jelent meg egy fekete-fehér kép egy ismeretlen szobáról, és a propagandamédia alsóbb rétegeiben hamar megjelentek az első írások arról, hogy „kering egy hír”, miszerint Radnai és Magyar Péter valamiféle orgián vettek részt, és valójában ezt láthatjuk majd az oldalra hamarosan kikerülő felvételen.

Egyelőre nem tudni, hogy a weboldalon mi jelenik majd meg, ha egyáltalán megjelenik majd bármi érdemi. Nem tudni azt sem, hogy a jelenleg látható kép valódi felvétel-e rajta, és egy létező szoba volt bekamerázva, ez esetben nagy eséllyel pont ez, vagy a körúti apartman alapján mesterséges intelligenciával alkották meg a képet. Nagy kérdés egyelőre az is, hogy az egészről a tulaj mit tud és mit nem. De az biztos, hogy neki ez most elég kellemetlen ügy. Egy hotelszobát bekamerázni illegális, hacsak nem a szolgálatok csinálták.

Miután beazonosítottuk a körúti lakást, megkerestük Radnai Márkot, aki a 444-nek telefonon azt mondta: „Soha életemben nem jártam az apartmanban”.

A nagydarab vendégnek mutatom a weboldalt, próbálom elmagyarázni, milyen politikai botrányba csöppent bele.

radnaimark.hu szálláshely nagykörút Budapest magyar péter Tisza Párt szállás lakás radnai márk apartman
