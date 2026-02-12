Vitályos Eszter a 444-nek: Egy kis tiszteletet a miniszter úrnak!

video
Legutóbb hiába voltunk a Kormányinfón, ezúttal viszont feltehettünk kérdéseket. A gödi Samsung-gyár ügyeiről kérdeztünk – ahogyan előttünk többek között a Partizán meg a legvégén a szabálytalanságokról alaposan beszámoló Telex is –, és miután Gulyás Gergely állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük, és ezt jeleztük is, Vitályos Eszter kormányszóvivő több tiszteltet kért a Miniszterelnökséget vezető miniszternek.

