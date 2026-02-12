Vitályos Eszter a 444-nek: Egy kis tiszteletet a miniszter úrnak!

Szokatlan, hogy a kormány egy napig hallgasson egy kirobbanóban lévő botrányról

Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.