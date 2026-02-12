Vogel Evelin a 444-nek: Nem én tettem oda a kamerát

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Előbb telefonon, majd az élő beszélgetés összeszedetlenségére hivatkozva rövid írásos nyilatkozatban is reagált Vogel Evelin lapunknak Magyar Péter mai bejelentésére és a Radnai Márk nevével futó weboldalon látható képre, mely egy lakáshotel szobáját ábrázolja.

Magyar délután tett közzé videót, melyben arról beszél, hogy egy tiszás buli után ketten mentek fel az Erzsébet körúti lakásra 2024 augusztusában. Akkor már nem voltak kapcsolatban, de Vogel aznap elhívta őt egy házibuliba, ahová el is ment, „hagyta magát elcsábítani”. „Radnai Márk sem akkor, sem máskor nem járt ott soha.

A lakásba Magyar állítása szerint hajnali 5 körül érkeztek meg, ott néhány, számára ismeretlen ember tartózkodott. Előttük az asztalon alkoholt és kábítószer kinézetű anyagot is látott Magyar, ezekből viszont ő nem fogyasztott, állítja. Ezután Vogellel töltötte az éjszakát „az egész ország által megismert szobában”, délig voltak ott a lakásban, aztán közösen ebédeltek. Magyar arról beszélt, hogy később Vogel viselkedéséből és zsarolásaiból egyértelművé vált, hogy „orosz típusú kompromatba” sétált bele, de tiszta a lelkiismerete, mert semmilyen jogszabálysértő dolgot nem követett el.

Vogel Evelin minderről megkeresésünkre azt írta:

„A videóval kapcsolatban annyit mondanék, nagyon elszomorít, hogy Péter ezzel vádol, és hogy idáig jutott a közélet. Nőként talán engem visel meg a legjobban ez az eset, példátlan lenne a magyar közéletben, hogy két embert ilyen szintű megaláztatásnak tegyenek ki.

Józan eszű ember nem gondolhatja hogy én ebben közreműködtem, főleg nem, hogy az orosz titkosszolgálattal… Pont annyit tudok erről a videóról, mint Péter vagy a közvélemény.

Én kész vagyok közösen is jogi lépéseket tenni, de ehhez az kell, hogy Péter belássa, mindketten áldozatai vagyunk ennek. Én kész vagyok megtenni a szükséges jogi lépéseket, bárki is csinálta ezt”.

A nyilatkozata előtt, amikor telefonon elértük, még nem látta Magyar videóját. Akkor azt mondta, „mindenki hívogat, szóval gondolom, hogy történt valami". Először azt mondta, a kép, ami megjelent, ismerős neki, de nincs semmi hozzáfűznivalója. Elmondtuk, hogy Magyar mit állít, erre úgy reagált, hogy „ez nem így volt. Nem én hívtam át, hanem egy ottani ismerőse vetette fel az ötletet. Tehát egyáltalán nem az én kezdeményezésem volt, és korábban nem is ismertem ezt a helyszínt” – mondta.

444: Akkor te korábban nem ismerted ezt az Erzsébet körúti lakást?