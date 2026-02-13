A globális kikötőüzemeltető dubaji óriáscég vezetője is belebukott az Epstein-ügybe

A globális kikötőüzemeltető DP World vezetője távozott a vállalattól azután, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedett rá a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt.

Sultan Ahmed bin Sulayem távozása az elnöki és vezérigazgatói posztról azt követően történt, hogy újonnan nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint az emírségekbeli üzletember egy évtizeden át több száz e-mailt válthatott Epsteinnel.

A dubaji tulajdonú logisztikai óriás, amely hat kontinensen üzemeltet kikötői terminálokat és jelentős szerepet tölt be a globális kereskedelmi infrastruktúrában, az elmúlt napokban egyre nagyobb nyomás alá került üzleti partnerei részéről. Az Egyesült Királyság fejlesztésfinanszírozási ügynöksége és Kanada második legnagyobb nyugdíjalapja, a La Caisse közölte, hogy felfüggeszti az új befektetéseket a cégbe. Vilmos herceg Earthshot nevű környezetvédelmi kezdeményezését – amely a DP Worldtől kapott támogatást – szintén bejelentették az Egyesült Királyság jótékonysági felügyeleténél, miután Sulayem neve megjelent a dokumentumokban.

A nyilvánosságra hozott iratok arra utalnak, hogy a Perzsa-öböl egyik legbefolyásosabb üzletembere és Epstein között szoros és sokrétű kapcsolat állhatott fenn.

Fotó: SAJJAD HUSSAIN/AFP

E-mailezés fiatal nőkről

A BBC News Arabic elemzése szerint az e-mailek arra utalnak, hogy Sulayem már 2007-től kapcsolatban állhatott Epsteinnel.

Az e-mailváltások alapján a két férfi szoros barátságot alakított ki: rendszeresen megosztották egymással utazási terveiket, üzleti ötleteiket és kapcsolataikat, valamint hírcikkeket és obszcén vicceket is küldtek egymásnak.

Egy amerikai képviselő február 9-én egy olyan kitakart dokumentumra hívta fel a figyelmet, amelyben egy 2009-es e-mail szerepel Epsteintől, amelyben „kínzó videóra” utal. A szövegkörnyezet azonban nem ismert, de az igen, hogy a levél címzettje Sulayem volt.

Egy 2013 júniusi e-mailben Epstein Sulayemet „egyik legmegbízhatóbb barátjának” nevezte. Világszerte tárgyaltak üzleti elképzelésekről, köztük arról az ötletről, hogy Dubaj „iszlám” digitális valutát indítson.

Kapcsolatuk látszólag legalább 2017-ig fennmaradt, annak ellenére, hogy Epsteint már 2008-ban elítélték.

Az e-mailek arra utalnak, hogy Sulayem és Epstein számos üzenetben beszéltek a környezetükben lévő lányokról és nőkről. Az üzenetek szövegkörnyezete nem mindig egyértelmű.

Egy, feltehetően 2013-ban Sulayemtől Epsteinnek küldött e-mail két nő érkezésére utalva a „moldovait” a fényképénél kevésbé vonzónak minősítette, míg az „ukrán” nőt dicsérte.

Négy évvel később az e-mailek szerint Sulayem intézkedett arról, hogy Epstein „magánmasszőrét” egy törökországi hotelben „minden kezelésre” kiképezzék. A hotel egyik kapcsolattartója visszaigazolta, hogy „átfogó képzési programot” biztosítanak számára. Az e-mailváltásból az is kiderül, hogy a nő orosz útlevéllel rendelkezik.

Egy másik, 2015-ös, nem kapcsolódó e-mailben Sulayem azt írta Epsteinnek, hogy szerinte „Oroszország a gyönyörű nők forrása”.

Két különálló e-mail – amelyek feltehetően Sulayemtől származnak – arról tanúskodnak, hogy volt egy ír és egy üzbég barátnője. 2017-ben dicsekedve írta: „Ő az új, 22 éves üzbégem.” Epstein kijavította, és megjegyzést tett a korára: „Az útlevele szerint most 23 éves.”

Az Epsteinnel folytatott levelezése alapján úgy tűnik, hogy Sulayem házas volt, és egy időben két felesége is volt. Legalább egy alkalommal Sulayem látszólag szexista és rasszista vicceket is továbbított barátjának.

Csütörtökön mondott le Kathryn Ruemmler, a Goldman Sachs befektetési bank vezető jogásza és Barack Obama elnök korábbi jogi tanácsadója, miután olyan e-mailek kerültek nyilvánosságra, amik szoros kapcsolatot mutattak közte és Jeffrey Epstein között. Arról, hogy a világ vezető férfiai sorra buknak bele az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalába, ebben a cikkben írtunk részletesen. (BBC)