A híres gödi ágyas

Jó reggelt! Ez itt a napindító – de nem az egyetlen – hírlevelünk a csütörtöki nap legfontosabb híreivel, cikkeivel.
Vannak forgatókönyveik különböző arányú győzelmekre, de szerinte a Fidesz nem fogja könnyen beismerni a vereséget. Olyan közbeszerzési rendszer lesz, amin Mészáros cégei el sem tudnak indulni. Oroszországot fenyegetésnek tekinti Magyarországra és Európára. Magyar Péter két évvel a politikai színpadra lépése után, két hónappal a választások előtt válaszolt a 444 kérdéseire.
Van egy lakáshotel a Nagykörúton, ami pontosan úgy néz ki, mint a szoba, ami a radnaimark.hu-n látható – megnéztük, és megkérdeztük róla Radnai Márkot, aki állítása szerint soha életében nem járt az apartmanban.
Magyar Péter délután azt mondta, egy buli után járt egyszer a lakásban, ahol számára ismeretlen emberek drognak kinéző dolgokat tároltak az asztalon, és ahol ő konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel. A titkosszolgálati akcióval vádaskodó Tisza-elnök egykori barátnője a 444 kérdésére állította, nem tett kamerát a lakásba, és józan eszű ember nem gondolhatja, hogy ő ebben közreműködött.
Gulyás Gergely lerázta a kormányról a felelősséget a gödi szennyezés ügyében. Szerinte a munkaügyi hatóság tette a dolgát, miniszternek nem volt köze ahhoz, hogy a gödi Samsung súlyosan környezetkárosítóan működött, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.
Anonim segélyvonalat hozott létre a gödi Samsung-gyár dolgozóinak a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A Telex szerint éppen azután indított vizsgálatot a Szuverenitásvédelmi Hivatal az Átlátszónál, hogy a gödi Samsung vezetői a lap ellehetetlenítéséről tárgyaltak. A hivatalt létrehozó törvényről az EU-s bíróság kimondta, hogy uniós jogot sért.
Zúgott a „Mocskos Fidesz” Lázár péceli fórumán. Papíron tehetséggondozó egyesület, valójában Tuzson Bence igazságügyminiszter kampánylapját adja ki. Pintér Bence szerint távozott a győri lakáskasszát kezelő cég gazdasági igazgatója. Új jelöltet keres magának Nyíregyházán a Fidesz a vadászbalesetet szenvedett Polgári András helyett.
Az élelmiszerárak lerántották az inflációt, de a legtöbb termékcsoportban 5 százalék fölötti volt az éves drágulás. Ismét meghosszabbítják az árrésstopot, majd csak a választás után érhet véget. Mit nem tesz egy országgal a háború, a háborús infláció, a háborús szankció és a menekültek áradata?
Magyarország a már felszabadított uniós forrásokra sem lenne jogosult egy európai bírósági indítvány szerint. Az új holland kormány szavazati jogot és EU-pénzt venne el Magyarországtól.
Trump leállítja az ICE akcióját Minnesotában. A nagy NATO-tagállamok már nem bíznak abban, hogy az USA elrettentené az ellenségeket. 2025-ben 99 százalékkal csökkent az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai segély.
A dél-koreai hírszerzés szerint Kim Dzsongun tinédzser lányát jelölte ki örökösének. Házkutatást tartottak a volt norvég miniszterelnöknél az Epstein-akták miatt. Svájcban a szélsőjobb népszavazással akarja elérni, hogy maximum tízmillió legyen az ország lakossága.
„Én csak síelek” – mondta a téli olimpiák történetének első nyíltan transznemű indulója. Alkoholfogyasztás miatt hazaküldték az olimpiáról a finn síugróválogatott szövetségi kapitányát. Kizárták az olimpiáról az ukrán szkeletonversenyzőt, aki a háború áldozatainak képeit viselte volna a sisakján.
Vannak forgatókönyveik különböző arányú győzelmekre, de szerinte a Fidesz nem fogja könnyen beismerni a vereséget. Olyan közbeszerzési rendszer lesz, amin Mészáros cégei el sem tudnak indulni. Oroszországot fenyegetésnek tekinti Magyarországra és Európára. Magyar Péter két évvel a politikai színpadra lépése után, két hónappal a választások előtt válaszolt a 444 kérdéseire.
Az elmúlt években a magyar kormány tagjai nem vettek részt az eseményen.
Radnai Márk a 444-nek azt mondta, soha életében nem járt az apartmanban. A weboldalra közben kikerült egy dátum.
A Tisza elnöke azt mondta, nem ismerte fel, hogy titkosszolgálati akcióval áll szemben.
Vogel úgy véli, Magyarral együtt mindketten áldozatai az ügynek, és józan eszű ember nem gondolhatja, hogy ő ebben közreműködött.
A munkaügyi hatóság tette a dolgát, miniszternek nem volt köze ahhoz, hogy a gödi Samsung súlyosan környezetkárosítóan működött, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.
Gulyás Gergely a Kormányinfón állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük a gödi Samsung-gyár ügyében.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség emellett azt követeli, engedjék be őket a gyárba, hogy személyesen is tájékoztathassák a munkavállalókat.
Egy kiszivárgott dokumentum szerint a menedzsment egyik ülésén emlegettek is egy, „az Átlátszó külföldi finanszírozását” vizsgáló hivatalt.
Nem fog ennek örülni a szuverenitásunk fő őre.
Az ellentüntetők vécékeféket és kormányellenes transzparenseket lóbáltak.
Az állam civil tevékenységre ad pénzt, aztán valahogy mégis fideszes propaganda lesz belőle Fóton. Az igazságügyminiszter pedig boldogan asszisztál ehhez.
A gazdasági igazgató neve nem sokkal Pintér bejegyzése után eltűnt a cég weboldaláról.
Ezt Gulyás Gergely mondta a kormányinfón. Arról nem beszélt, hogy a Fidesz mikor nevezi meg az új nyíregyházi jelöltjét.
Az áremelkedés éves üteme 2,1 százalékra csökkent. A havi áremelkedés féléves csúcson volt, de januárhoz képest az 0,3 százalék sem kirívó.
A május végéig történő meghosszabbítást az NGM azután jelentette be, hogy közel nyolcéves mélypontra esett az infláció, és alig haladta meg az 1 százalékot az élelmiszerárak emelkedése.
És egy másikkal mit tesz: lengyel-magyar párhuzamos valóságok.
Ha az Európai Unió Bírósága elfogadja a főtanácsnoki indítványt – és a bíróság általában az indítványokkal megegyezően dönt –, akkor a már felhasznált pénz visszafizetésére is kötelezhetik az országot.
A február 23-án hivatalba lépő Jetten-kormány nyilvános koalíciós megállapodásában néven nevezi Magyarországot és Szlovákiát, mint amelyek aktívan aláássák Európát.
A botrányok és a halálesetek ellenére sikeresnek értékelik az akciót.
Vajon mi okozhatja a bizalomvesztést?
Az európai katonai segítség viszont 67 százalékkal nőtt, így a támogatás szintje viszonylag kiegyensúlyozott maradt.
Állítólag a 13 év körüli örökösnő már politikai kérdésekben is véleményt nyilvánít.
Kiderült, hogy egyszer együtt nyaralt a pedofil pénzemberrel.
A bevándorlók számának növekedését korlátoznák így.
A svéd Elis Lundholm a 25. helyen végzett a szabadstílusú sí mogul versenyszámának szerdai selejtezőjében.
A szlovén Igor Medved nem munkaidőben ivott, de így is megsértette a finn csapatszabályokat.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint a sportoló viselhet fekete gyászkarszalagot az áldozatok emlékére, ha szeretne, de a sisak sérti az olimpiai szabályokat.