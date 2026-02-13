A híres gödi ágyas

Jó reggelt! Ez itt a napindító – de nem az egyetlen – hírlevelünk a csütörtöki nap legfontosabb híreivel, cikkeivel.

Interjú

Vannak forgatókönyveik különböző arányú győzelmekre, de szerinte a Fidesz nem fogja könnyen beismerni a vereséget. Olyan közbeszerzési rendszer lesz, amin Mészáros cégei el sem tudnak indulni. Oroszországot fenyegetésnek tekinti Magyarországra és Európára. Magyar Péter két évvel a politikai színpadra lépése után, két hónappal a választások előtt válaszolt a 444 kérdéseire.

Magyar Péter és Orbán Anita is részt vesz a müncheni biztonságpolitikai konferencián.

Fotó: Németh Dániel/444

Ágy

Van egy lakáshotel a Nagykörúton, ami pontosan úgy néz ki, mint a szoba, ami a radnaimark.hu-n látható – megnéztük, és megkérdeztük róla Radnai Márkot, aki állítása szerint soha életében nem járt az apartmanban.

Fotó: Bábel Vilmos

Magyar Péter délután azt mondta, egy buli után járt egyszer a lakásban, ahol számára ismeretlen emberek drognak kinéző dolgokat tároltak az asztalon, és ahol ő konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel. A titkosszolgálati akcióval vádaskodó Tisza-elnök egykori barátnője a 444 kérdésére állította, nem tett kamerát a lakásba, és józan eszű ember nem gondolhatja, hogy ő ebben közreműködött.

Göd

Gulyás Gergely lerázta a kormányról a felelősséget a gödi szennyezés ügyében. Szerinte a munkaügyi hatóság tette a dolgát, miniszternek nem volt köze ahhoz, hogy a gödi Samsung súlyosan környezetkárosítóan működött, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Vitályos Eszter a 444-nek: Egy kis tiszteletet a miniszter úrnak!

Anonim segélyvonalat hozott létre a gödi Samsung-gyár dolgozóinak a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A Telex szerint éppen azután indított vizsgálatot a Szuverenitásvédelmi Hivatal az Átlátszónál, hogy a gödi Samsung vezetői a lap ellehetetlenítéséről tárgyaltak. A hivatalt létrehozó törvényről az EU-s bíróság kimondta, hogy uniós jogot sért.

Fotó: Németh Dániel/444

Politika

Zúgott a „Mocskos Fidesz” Lázár péceli fórumán. Papíron tehetséggondozó egyesület, valójában Tuzson Bence igazságügyminiszter kampánylapját adja ki. Pintér Bence szerint távozott a győri lakáskasszát kezelő cég gazdasági igazgatója. Új jelöltet keres magának Nyíregyházán a Fidesz a vadászbalesetet szenvedett Polgári András helyett.

Gazdaság

Az élelmiszerárak lerántották az inflációt, de a legtöbb termékcsoportban 5 százalék fölötti volt az éves drágulás. Ismét meghosszabbítják az árrésstopot, majd csak a választás után érhet véget. Mit nem tesz egy országgal a háború, a háborús infláció, a háborús szankció és a menekültek áradata?

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

Külföld

Magyarország a már felszabadított uniós forrásokra sem lenne jogosult egy európai bírósági indítvány szerint. Az új holland kormány szavazati jogot és EU-pénzt venne el Magyarországtól.

Fotó: JEROEN JUMELET/AFP

Trump leállítja az ICE akcióját Minnesotában. A nagy NATO-tagállamok már nem bíznak abban, hogy az USA elrettentené az ellenségeket. 2025-ben 99 százalékkal csökkent az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai segély.

Fotó: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

A dél-koreai hírszerzés szerint Kim Dzsongun tinédzser lányát jelölte ki örökösének. Házkutatást tartottak a volt norvég miniszterelnöknél az Epstein-akták miatt. Svájcban a szélsőjobb népszavazással akarja elérni, hogy maximum tízmillió legyen az ország lakossága.

Kim Keon Hee Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

Sport

„Én csak síelek” – mondta a téli olimpiák történetének első nyíltan transznemű indulója. Alkoholfogyasztás miatt hazaküldték az olimpiáról a finn síugróválogatott szövetségi kapitányát. Kizárták az olimpiáról az ukrán szkeletonversenyzőt, aki a háború áldozatainak képeit viselte volna a sisakján.