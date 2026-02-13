A híres gödi ágyas

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Ez itt a napindító – de nem az egyetlen – hírlevelünk a csütörtöki nap legfontosabb híreivel, cikkeivel.

Interjú

Vannak forgatókönyveik különböző arányú győzelmekre, de szerinte a Fidesz nem fogja könnyen beismerni a vereséget. Olyan közbeszerzési rendszer lesz, amin Mészáros cégei el sem tudnak indulni. Oroszországot fenyegetésnek tekinti Magyarországra és Európára. Magyar Péter két évvel a politikai színpadra lépése után, két hónappal a választások előtt válaszolt a 444 kérdéseire.

Fotó: Németh Dániel/444

Ágy

Van egy lakáshotel a Nagykörúton, ami pontosan úgy néz ki, mint a szoba, ami a radnaimark.hu-n látható – megnéztük, és megkérdeztük róla Radnai Márkot, aki állítása szerint soha életében nem járt az apartmanban.

Fotó: Bábel Vilmos

Magyar Péter délután azt mondta, egy buli után járt egyszer a lakásban, ahol számára ismeretlen emberek drognak kinéző dolgokat tároltak az asztalon, és ahol ő konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített Vogel Evelinnel. A titkosszolgálati akcióval vádaskodó Tisza-elnök egykori barátnője a 444 kérdésére állította, nem tett kamerát a lakásba, és józan eszű ember nem gondolhatja, hogy ő ebben közreműködött.

Göd

Gulyás Gergely lerázta a kormányról a felelősséget a gödi szennyezés ügyében. Szerinte a munkaügyi hatóság tette a dolgát, miniszternek nem volt köze ahhoz, hogy a gödi Samsung súlyosan környezetkárosítóan működött, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Forrás

Anonim segélyvonalat hozott létre a gödi Samsung-gyár dolgozóinak a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A Telex szerint éppen azután indított vizsgálatot a Szuverenitásvédelmi Hivatal az Átlátszónál, hogy a gödi Samsung vezetői a lap ellehetetlenítéséről tárgyaltak. A hivatalt létrehozó törvényről az EU-s bíróság kimondta, hogy uniós jogot sért.

Fotó: Németh Dániel/444

Politika

Zúgott a „Mocskos Fidesz” Lázár péceli fórumán. Papíron tehetséggondozó egyesület, valójában Tuzson Bence igazságügyminiszter kampánylapját adja ki. Pintér Bence szerint távozott a győri lakáskasszát kezelő cég gazdasági igazgatója. Új jelöltet keres magának Nyíregyházán a Fidesz a vadászbalesetet szenvedett Polgári András helyett.

Fotó: Lázár János/Youtube

Gazdaság

Az élelmiszerárak lerántották az inflációt, de a legtöbb termékcsoportban 5 százalék fölötti volt az éves drágulás. Ismét meghosszabbítják az árrésstopot, majd csak a választás után érhet véget. Mit nem tesz egy országgal a háború, a háborús infláció, a háborús szankció és a menekültek áradata?

Fotó: Daniel - stock.adobe.com

Külföld

Magyarország a már felszabadított uniós forrásokra sem lenne jogosult egy európai bírósági indítvány szerint. Az új holland kormány szavazati jogot és EU-pénzt venne el Magyarországtól.

Fotó: JEROEN JUMELET/AFP

Trump leállítja az ICE akcióját Minnesotában. A nagy NATO-tagállamok már nem bíznak abban, hogy az USA elrettentené az ellenségeket. 2025-ben 99 százalékkal csökkent az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai segély.

Fotó: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

A dél-koreai hírszerzés szerint Kim Dzsongun tinédzser lányát jelölte ki örökösének. Házkutatást tartottak a volt norvég miniszterelnöknél az Epstein-akták miatt. Svájcban a szélsőjobb népszavazással akarja elérni, hogy maximum tízmillió legyen az ország lakossága.

Kim Keon Hee
Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

Sport

„Én csak síelek” – mondta a téli olimpiák történetének első nyíltan transznemű indulója. Alkoholfogyasztás miatt hazaküldték az olimpiáról a finn síugróválogatott szövetségi kapitányát. Kizárták az olimpiáról az ukrán szkeletonversenyzőt, aki a háború áldozatainak képeit viselte volna a sisakján.

Fotó: TIZIANA FABI/AFP
orosz-ukrán háború reggel 4 pintér bence infláció Kim Dzsongun Trump akkumulátorgyár vogel evelin árrésstop gulyás gergely Göd kormányinfó tuzson bence orosz-ukrán háború hollandia mocskos fidesz gödi akkumulátorgyár Donald Trump Polgári András nato magyar péter Tisza Párt svájc hírlevél radnai márk menekültek 444 hírlevél élelmiszerárak orbán anita usa vitályos eszter gödi samsung-gyár samsung sdi Lázár János samsung minnesota ukrajna reggel 4 ice Szuverenitásvédelmi Hivatal
Kapcsolódó cikkek

Magyar Péter: „Nem Fidesz-lightot, nem Orbán Viktor 2-t építünk”

Vannak forgatókönyveik különböző arányú győzelmekre, de szerinte a Fidesz nem fogja könnyen beismerni a vereséget. Olyan közbeszerzési rendszer lesz, amin Mészáros cégei el sem tudnak indulni. Oroszországot fenyegetésnek tekinti Magyarországra és Európára. Magyar Péter két évvel a politikai színpadra lépése után, két hónappal a választások előtt válaszolt a 444 kérdéseire.

Bede Márton
POLITIKA

Magyar Péter és Orbán Anita is részt vesz a müncheni biztonságpolitikai konferencián

Az elmúlt években a magyar kormány tagjai nem vettek részt az eseményen.

Takács Lili
POLITIKA

Van egy lakáshotel a Nagykörúton, ami pontosan úgy néz ki, mint a szoba, ami a radnaimark.hu-n látható

Radnai Márk a 444-nek azt mondta, soha életében nem járt az apartmanban. A weboldalra közben kikerült egy dátum.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Magyar Péter a felvételről: Vogel Evelinnel konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettünk

A Tisza elnöke azt mondta, nem ismerte fel, hogy titkosszolgálati akcióval áll szemben.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Vogel Evelin a 444-nek: Nem én tettem oda a kamerát

Vogel úgy véli, Magyarral együtt mindketten áldozatai az ügynek, és józan eszű ember nem gondolhatja, hogy ő ebben közreműködött.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Gulyás Gergely lerázta a kormányról a felelősséget a gödi szennyezés ügyében

A munkaügyi hatóság tette a dolgát, miniszternek nem volt köze ahhoz, hogy a gödi Samsung súlyosan környezetkárosítóan működött, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Mészáros Juli
POLITIKA
Videó

Vitályos Eszter a 444-nek: Egy kis tiszteletet a miniszter úrnak!

Gulyás Gergely a Kormányinfón állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük a gödi Samsung-gyár ügyében.

Kovács Bendegúz, Herczeg Márk
video

Segélyvonalat hoztak létre a gödi Samsung-gyár dolgozóinak

A Magyar Szakszervezeti Szövetség emellett azt követeli, engedjék be őket a gyárba, hogy személyesen is tájékoztathassák a munkavállalókat.

Haász János
belföld

Telex: A Samsung vezetői az Átlátszó ellehetetlenítéséről tárgyaltak, majd a lapnál elindult a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata

Egy kiszivárgott dokumentum szerint a menedzsment egyik ülésén emlegettek is egy, „az Átlátszó külföldi finanszírozását” vizsgáló hivatalt.

Haász János
gazdaság

Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint uniós jogot sért a Szuverenitásvédelmi Hivatalt létrehozó törvény

Nem fog ennek örülni a szuverenitásunk fő őre.

Takács Lili
belföld

Zúgott a „Mocskos Fidesz” Lázár péceli fórumán

Az ellentüntetők vécékeféket és kormányellenes transzparenseket lóbáltak.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Papíron tehetséggondozó egyesület, valójában Tuzson Bence igazságügyminiszter kampánylapját adja ki

Az állam civil tevékenységre ad pénzt, aztán valahogy mégis fideszes propaganda lesz belőle Fóton. Az igazságügyminiszter pedig boldogan asszisztál ehhez.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Pintér Bence szerint távozott a győri lakáskasszát kezelő cég gazdasági igazgatója

A gazdasági igazgató neve nem sokkal Pintér bejegyzése után eltűnt a cég weboldaláról.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Új jelöltet keres magának Nyíregyházán a Fidesz a vadászbalesetet szenvedett Polgári András helyett

Ezt Gulyás Gergely mondta a kormányinfón. Arról nem beszélt, hogy a Fidesz mikor nevezi meg az új nyíregyházi jelöltjét.

Haász János
belföld

Az élelmiszerárak lerántották az inflációt, de a legtöbb termékcsoportban 5 százalék fölötti volt az éves drágulás

Az áremelkedés éves üteme 2,1 százalékra csökkent. A havi áremelkedés féléves csúcson volt, de januárhoz képest az 0,3 százalék sem kirívó.

Haász János
gazdaság

Ismét meghosszabbítják az árrésstopot, majd csak a választás után érhet véget

A május végéig történő meghosszabbítást az NGM azután jelentette be, hogy közel nyolcéves mélypontra esett az infláció, és alig haladta meg az 1 százalékot az élelmiszerárak emelkedése.

Haász János
gazdaság

Mit nem tesz egy országgal a háború, a háborús infláció, a háborús szankció és a menekültek áradata?

És egy másikkal mit tesz: lengyel-magyar párhuzamos valóságok.

Haász János
gazdaság

Magyarország a már felszabadított uniós forrásokra sem lenne jogosult egy európai bírósági indítvány szerint

Ha az Európai Unió Bírósága elfogadja a főtanácsnoki indítványt – és a bíróság általában az indítványokkal megegyezően dönt –, akkor a már felhasznált pénz visszafizetésére is kötelezhetik az országot.

Haász János
gazdaság

Az új holland kormány szavazati jogot és EU-pénzt venne el Magyarországtól

A február 23-án hivatalba lépő Jetten-kormány nyilvános koalíciós megállapodásában néven nevezi Magyarországot és Szlovákiát, mint amelyek aktívan aláássák Európát.

Inkei Bence
külföld

Trump leállítja az ICE akcióját Minnesotában

A botrányok és a halálesetek ellenére sikeresnek értékelik az akciót.

Czinkóczi Sándor
külföld

A nagy NATO-tagállamok már nem bíznak abban, hogy az USA elrettentené az ellenségeket

Vajon mi okozhatja a bizalomvesztést?

Takács Lili
külföld

2025-ben 99 százalékkal csökkent az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai segély

Az európai katonai segítség viszont 67 százalékkal nőtt, így a támogatás szintje viszonylag kiegyensúlyozott maradt.

Takács Lili
külföld

A dél-koreai hírszerzés szerint Kim Dzsongun tinédzser lányát jelölte ki örökösének

Állítólag a 13 év körüli örökösnő már politikai kérdésekben is véleményt nyilvánít.

Takács Lili
külföld

Házkutatást tartottak a volt norvég miniszterelnöknél az Epstein-akták miatt

Kiderült, hogy egyszer együtt nyaralt a pedofil pénzemberrel.

Czinkóczi Sándor
külföld

Svájcban a szélsőjobb népszavazással akarja elérni, hogy maximum tízmillió legyen az ország lakossága

A bevándorlók számának növekedését korlátoznák így.

Takács Lili
külföld

„Én csak síelek” – mondta a téli olimpiák történetének első nyíltan transznemű indulója

A svéd Elis Lundholm a 25. helyen végzett a szabadstílusú sí mogul versenyszámának szerdai selejtezőjében.

Benics Márk
sport

Hazaküldték az olimpiáról a finn síugróválogatott szövetségi kapitányát, az ok: alkoholfogyasztás

A szlovén Igor Medved nem munkaidőben ivott, de így is megsértette a finn csapatszabályokat.

Haász János
sport

Kizárták az olimpiáról az ukrán szkeletonversenyzőt, aki a háború áldozatainak képeit viselte volna a sisakján

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint a sportoló viselhet fekete gyászkarszalagot az áldozatok emlékére, ha szeretne, de a sisak sérti az olimpiai szabályokat.

Takács Lili
sport