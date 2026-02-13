A kutya - 3. rész (Szily László: Idegtartás - 15. fejezet)

hangoskönyv
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.

A kutyákról szóló 15. fejezet 3. részében megtudhatjuk, hogy amit egy kutya megeszik, az ki is jön belőle. Néha egészen furcsa dolgok, még furcsább módokon. Alapos útmutatást kapunk arról, hogyan neveljük és tápláljuk kutyáinkat, illetve szórakoztató történeteket hallgathatunk a kutyasétáltató emberek főbb archetípusairól.

Az epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.

Ezt a részt és a következő fejezeteket a 444 Közösség és Belső kör előfizetői a személyes feedjükön keresztül tudják meghallgatni.

Csatlakozz a Körhöz, hogy hozzáférj minden műsorunkhoz!

Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
hangoskönyv hangoskönyv szily lászló idegtartás
Kapcsolódó cikkek

Micsoda baromság: Szily László a saját állatos könyvét olvassa fel a 444 új hangoskönyv/podcast sorozatában

A rohadék degukkal ellentétben mi mindaddig kussolunk, amíg fel nem csavarod a volume gombot!

Szily László
ÁLLAT