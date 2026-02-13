A Trump-kormányzat beperelte a Harvardot

A Trump-kormányzat pénteken pert indított a Harvard Egyetem ellen, azzal vádolva az intézményt, hogy nem működött együtt egy szövetségi vizsgálattal, amely dokumentumokat követel annak megállapítására, hogy az egyetem jogellenesen figyelembe vette-e a faji hovatartozást a felvételi eljárás során, számolt be a Reuters.

Az Igazságügyi Minisztérium pénteki sajtóközleményében azt állította, hogy a Harvard „ismételten késleltette az iratanyag átadását, és megtagadta releváns adatok és dokumentumok kiadását”, ideértve a felvételi szabályzatokat és a betiltott diverzitási, esélyegyenlőségi és befogadási (DEI) programokkal kapcsolatos levelezést.

A bostoni szövetségi bíróságon benyújtott keresetben az Igazságügyi Minisztérium jogászai azt írták, hogy a kért dokumentumok segítenek annak megítélésében, hogy a Harvard eleget tesz-e az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának 2023-as döntésének, amely kimondta, hogy a faji szempontokat figyelembe vevő egyetemi felvételi programok alkotmányellenesek.

Fotó: TOSEI KISANUKI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Az Igazságügyi Minisztérium közölte, hogy a pert „kizárólag annak érdekében” indította, hogy a Harvardot a felvételi eljárás során esetlegesen alkalmazott faji szempontokra vonatkozó dokumentumok kiadására kényszerítse, és „nem vádolja a Harvardot semmilyen diszkriminatív magatartással, továbbá nem követel pénzbeli kártérítést és nem kezdeményezi a szövetségi támogatások megvonását”.

Trump elitegyetemekkel vívott háborújának elsőszámú célpontja a Harvard, miután a legrégebbi és egyben leggazdagabb egyetemként ők utasították vissza legerőteljesebben a követeléseit. Még áprilisban fagyasztották be a támogatásokat, a kormányzat által antiszemitának titulált palesztinpárti demonstrációkra és „radikális baloldali” ideológiákra hivatkozva. Válaszul a Harvard pert indított. Végül egy amerikai szövetségi bíróság hatályon kívül helyezte a Trump-kormányzat döntését a befagyasztott támogatásokról, mert az jogellenesnek találta.