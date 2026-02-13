Bekötött szemmel beugrani a szakadékba

A rendszerváltás egyik emlékezetes fotója volt. Egy szakállas, értelmiségi kinézetű férfi éppen szakadt Trabantjának zárjával bíbelődik. A kép a Népszabadság címlapján jelent meg 1989. október 12-én.
Öt nappal voltunk az állampárti MSZMP utolsó kongresszusa után, ahol egy új párt megalapításáról döntöttek. Ez lett a Magyar Szocialista Párt, a trabantos férfi pedig az új párt országos elnökségének alakuló ülésére sietett.
A fotó nagyot ütött, mert azt jelképezte azoknak, akik hinni akartak benne, hogy vége az elvtársi világnak. Az utódpárt szakít a fekete volgás, mercedeses kiváltságosok világával, és végre tényleg a dolgozó emberek érdekeit képviseli.
Az MSZP helyében erre a fotóra alapoztam volna az 1990-es választási kampányt, a trabantos férfit pedig minden létező fórumon toltam volna. Végül nem ez történt, részben a régi, fekete volgás, mercedeses kiváltságosok világa lett az új párt.
Fábry Béla sem futott be pártkarriert. A rendszerváltás után a Károlyi István Gyermekközpont, az egykori Fóti Gyermekváros pedagógiai igazgatóhelyettese lett. Mindössze négy olyan év volt az életében, amikor a politika, nem pedig tanult szakmája volt a főfoglalkozása: 2002 és 2006 között a Pest megyei közgyűlés alelnöke volt.
Akkor sem váltott, amikor a párt már reménytelen helyzetbe került. Ma is az MSZP tagja, készül a február 20-i kongresszusra, ahol a párt arról dönt, hogy elindul-e a választáson.
Az elmúlt évtizedekben a trabantos fotó miatt időnként megkeresik, ezen kívül csak elvétve nyilatkozik, pedig maradt az MSZP-ben, párttisztsége is van.
