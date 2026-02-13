Egymásnak koccant az amerikai haditengerészet két hajója

Az amerikai haditengerészet egyik hadihajója összekoccant az egyik ellátóhajójával tankolás közben – írta meg a BBC. Az eset során két ember könnyű sérüléseket szerzett, komolyabb bajuk nem esett.

A tankolás és a koccanás után mindkét hajó biztonságban folytatta útját a dél-amerikai partok közelében. Az ütközés oka egyelőre ismeretlen, a haditengerészet vizsgálatot indított.

Az amerikai haditengerészet hajói Puerto Rico-nál. A kép illusztráció. Fotó: RICARDO ARDUENGO/AFP

Az ellátóhajó a Karib-tengeren hajózik, ahol az utóbbi hónapokban Donald Trump elnök utasítására a haditengerészet növelte a jelenlétét. A venezuelai elnök elrablása után Trump a térségben található Kolumbiát is megfenyegette, a hajókat pedig a kábítószer-kereskedelem elleni harc részeként küldte a környékre.