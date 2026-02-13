Eltűntként keresik Pesty Lászlót

Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként keresi a rendőrség Pesty László dokumentumfilmest – írja a Telex.

A körözést az I. kerületi rendőrkapitányság adta ki, az eltűnés dátumaként február 9-ét, hétfőt jelölték meg. A lap kereste a Pesty Fekete Doboz és a gerilla.hu alapítóját, de nem érték el, a telefonszámán előfizető nem volt kapcsolható, az emailcímére írt üzenetre pedig hibaüzenet érkezett.

A kormánypárti filmes Pesty a 2023-as Tusványoson a 444 kamerája előtt kezdett el arról beszélni, amit ő Lölő-jelenségnek nevezett, azaz a NER-közeli vállalkozók pazarlásáról. A következő hónapokban egy darabig még ütötte a NER-lovagos sztorit, beömlő „ügyekről, bizonyítékokról, hangfelvételekről” beszélt, illetve arról, hogy felső szinteken is szurkolnak neki. 2024-ben már arról beszélt, hogy Magyar Péter mellett áll, azóta viszont eltűnt a közéletből a korrupciós ügyekkel foglalkozó weboldalával együtt.