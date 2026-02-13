Év végére kicsit felpörgött a magyar építőipar, így négy éve nem látott jó éve lett 2025

Folytatódott a hazai építőiparban az úgynevezett fűrészfogazás, vagyis az a tendencia, hogy egy-egy jobb, növekedéssel járó hónap után visszaesés jön. A KSH közlése szerint a december a jobbak közé tartozott, hiszen a novemberi 5,6 százalékos visszaesés után a december 8,9 százalékos növekedést hozott a nyers adat szerint, munkanaphatással kiigazítva 6,5 százalékos volt a bővülés mértéke. Ezzel a tavalyi év második legjobb hónapját zárta az ágazat, ennél nagyobb növekedésre, 17,6 százalékosra csak szeptemberben volt példa. Novemberhez képest 6,7 százalékkal nőtt az ágazat termelése az év utolsó hónapjában.

A KSH jelentése szerint decemberben mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 8,4, az egyéb építményeké 10,5 százalékkal. Utóbbi hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 53,8 százalékos növekedése áll.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az ágazatban a kis-, a közép- és a nagyvállalatok egyaránt növelték termelésüket. Az egyéb építmények építése 12,4 százalékkal nagyobb, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 5,6 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A termelés növekedése mellett ugyanakkor kevesebb új szerződést kötöttek az előző évinél, 5,2 százalékos az elmaradás, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 1,6 százalékkal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 15,1 százalékkal csökkent.

Így összességében a teljes szerződésállomány 48,9 százalékkal haladja meg az előző évi szintet, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 8,5 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 84,9 százalékkal nagyobb volt.

2025 egészét nézve 2,8 százalékos volt a növekedés mértéke az ágazatban, aminél jobb évre legutóbb 2021-ben volt példa.