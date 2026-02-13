Február 25-től a kettős állampolgárokat már csak brit vagy ír útlevéllel engedik be az Egyesült Királyságba

Február 25-ől nem lehet magyar, sem más külföldi útlevéllel belépniük az Egyesült Királyságba a kettős állampolgároknak, rendelkezniük kell brit vagy ír útlevéllel is. De a rövidtávú beutazáshoz is engedélyt kell igényelni.

Bár a brit kormány engedélyezi a kettős állampolgárságot, 2026. február 25-től megszűnik az a lehetőség, hogy a Nagy-Britanniában élők kizárólag a másik állampolgárságuk szerinti okmánnyal lépjenek be az országba.

Brit zászló a Big Ben előtt Londonban. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A mindenamikulfod.hu szerint a változás lényege, hogy az új brit Elektronikus Utazási Engedély (ETA) rendszer szigorítása miatt a brit vagy ír állampolgársággal is rendelkező utazók nem kaphatnak ETA-t. Ezért 2026. február 25-től a belépéshez rendelkezni kell az alábbi dokumentumok egyikével:

Érvényes brit útlevél.

Érvényes ír útlevél.

Külföldi útlevélbe elhelyezett “Certificate of Entitlement” (letelepedési jogosultságot igazoló tanúsítvány).

A Guardian beszámolója szerint az utóbbi ára igen borsos, 589 fontba kerül. Bár az információ nem új, a Belügyminisztérium most újabb figyelmeztetést adott ki, hogy a kettős brit állampolgároknak miszerint február 25 után megtagadhatják a repülőre, kompra vagy az Egyesült Királyságba tartó vonatra való felszállást, ha nem rendelkeznek érvényes brit útlevéllel.