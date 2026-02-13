Hét év fegyházra ítélték Czeglédy Csabát első fokon

A bíróság első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélte Czeglédy Csabát, akit költségvetési csalással és bűnszervezet működtetésével vádoltak – írja a Blikk. A döntés nem jogerős, az ügy másodfokon folytatódik.

Czeglédy Csaba a Nemzeti Választási Bizottság ülésén a Nemzeti Választási Iroda Alkotmány utcai székházában 2019. május 7-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Czeglédy Facebook-oldalán azt írta, „a bíróság gyakorlatilag »kecske is jól lakott, káposzta is megmaradt« ítéletet hozott, mert adhattak volna neki 20 év büntetést is.

„Nagyon gyenge lábakon áll ez az ügy, hogy ilyen nagy politikai nyomás mellett »csak« ennyi büntetést adott a bíróság. Nagy lépést tettünk előre a teljes felmentés érdekében. Küzdök további, hogy megvédjem a többieket és magamat is. Itt lett volna egyébként az ideje, hogy ez a 9 éve tartó rémálom véget érjen. Valószínűleg nem véletlen, hogy ma még nem ért véget…” – írta bejegyzésében.

Az egykor DK-s politikus ügyében a vád költségvetési csalás bűnszervezetben, gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása volt, rajta kívül még 21 vádlottja volt az ügynek. Az ügyészség szerint a 2011-től működő hálózat célja a diákmunka‑közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése és más közterhek – köztük a személyi jövedelemadó – megkerülése volt. A vádirat alapján a bűnszervezet összesen 6,215 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek. A hét év fegyházból Czeglédy feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Czeglédy kivételével minden vádlott lemondott a határozathirdetésen való részvételről.

Czeglédy volt az Ördög ügyvédje-ügy főszereplője is, ott jogerősen bűnösnek találták, és a Veszprémi Törvényszék arra jutott, hogy az Ördög ügyvédjének segítője volt, bár sosem bizonyosodott be, hogy ő lett volna az, aki közzétette az intim videókat Borkai Zsolt volt győri polgármesterről.