Húsz év körüli fegyházra ítélték a négy furtai lakost, akik berúgva, 38 ezer forintért verték halálra egy ismerősüket

38 ezer forintért, ittasan verte agyon ismerősét a hajdú-bihari Furta községben az a 4 vádlott, akit a Debreceni Törvényszék 16 és 20 év közötti fegyházra ítélt elsőfokon, pénteken – írta meg az MTI.

Az ítélet lényege: volt egy pár Furta községben, akiknél lakott egy harmadik férfi. Ennek a férfinak az édesanyja 2022 szeptemberétől kórházba került, ezért a járási hivatal ideiglenes gondnokként kirendelte hozzá az egykori élettársát. Az egykori élettárs ezzel jogosulttá vált az asszony nyugdíjára, ami az asszony fiának nagyon nem tetszett.

2023 januárjában a négy vádlott – a pár, a lakótársuk, azaz az asszony fia és egy negyedik ember – reggel óta italozott, közben pedig megállapodtak, hogy elmennek az asszony volt élettársához, hogy akár erőszakkal is, de megszerezik a pénzét. Este meg is látogatták, felkérdezték a nyugdíjról, majd mikor a férfi visszaindult volna a házába, ketten rátámadtak, a verésbe pedig beszállt a két másik vádlott is.

Addig rugdosták a sértett férfi fejét, mellkasát, amíg az el nem vesztette az eszméletét. Ezután nekiálltak pénzt keresni a házban: egyikük egy farmernadrág zsebében megtalálta a sértett pénztárcáját, kivette belőle a 38 ezer forintot, amit odaadott az asszony fiának.

Ezután a vádlottak taxival Berettyóújfaluba mentek, ahol egy benzinkúton italt vettek a pénzből, visszamentek Furtára, és folytatták az ivászatot. A férfi a verés következtében a saját előszobájában még aznap éjjel meghalt.

Az elsőfokú ítélet indoklása szerint súlyosító körülmény többek között a vádlottak önhibájából eredő ittas állapota, és hogy „fondorlatosan, gátlástalanul végrehajtott cselekményük” súlyosan megzavarta a köznyugalmat. Enyhítő körülményként számolta el a bíróság a vádlottak részbeni beismerését, és hogy a harmad-, negyedrendű vádlottak büntetlen előéletűek voltak.

A vádlottakat a törvényszék bűnösnek mondta ki társtettesként, előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt. Az elsőrendű vádlottat 20 év, a másodrendűt 18 év, a harmadrendűt 16 év, míg a negyedrendű vádlottat 20 év fegyházra ítélte. Feltételes szabadságra nem bocsáthatók. Az ítélet nem jogerős, a vádlottak enyhítésért fellebbeznek, a letartóztatásukat azonban a törvényszék fenntartotta.