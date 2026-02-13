Japán lefoglalt egy kínai halászhajót, a kapitányt letartóztatták

A japán hatóságok lefoglaltak egy kínai halászhajót és letartóztatták a kapitányát – írja a BBC.

„A hajó kapitányát egy halászati ellenőr megállásra utasította ellenőrzés céljából, de a hajó nem tett eleget a felszólításnak, és elmenekült”

– áll az ügynökség közleményében. Az eset még csütörtökön történt Japán kizárólagos gazdasági övezetében, Nagaszaki prefektúra közelében, 165 kilométerre dél-délnyugatra Hesima szigetétől.

A fedélzeten 11 ember tartózkodott, köztük a 47 éves kínai kapitány. A japán hatóságok nagy kapacitású, úgynevezett „tigrishálós” halászhajóként írták le a járművet. Ez az első eset 2022 óta, hogy Japán kínai halászhajót foglalt le, Peking egyelőre nem reagált az ügyre. Tokió jelezte, hogy továbbra is határozottan fellép a külföldi hajók illegális halászati tevékenységével szemben.

A két ország között jelenleg amúgy is feszült a viszony, miután Takaicsi Szanae japán miniszterelnök novemberben kijelentette: Japán katonailag is beavatkozna, ha Kína erővel próbálná elfoglalni Tajvant. Peking ezt „felháborítónak” nevezte, bekérette a japán nagykövetet, és figyelmeztette állampolgárait a Japánba irányuló utazásokkal és tanulmányokkal kapcsolatban.

A diplomáciai vita gazdasági és kulturális következményekkel is járt: visszaesett a kínai turisták száma Japánban, ami érintette a turizmushoz és kiskereskedelemhez kötődő részvényeket, több japán művész kínai fellépését lemondták, filmek bemutatóját elhalasztották, és Japán utolsó két pandáját is visszaszállították Kínába.