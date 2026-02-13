Kettős életű, hazug, és volt a buliban drog is – beindulóban a fideszes karaktergyilkosság a meglepetésszerű Magyar Péter-vallomás után

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Magyar Péter elébe ment a találgatásoknak és csütörtök délután egy videóban elmondta, mi történt abban a titokzatos szobában, ami a radnaimark.hu oldalon megjelent, és napok óta foglalkoztatja a nyilvánosságot. A weblapon napokig csak egy széttúrt ágy volt látható, csütörtök reggel azonban megjelent az „once upon a time…” („egyszer volt…”) felirat is, valamint a 2024. 08. 03-i dátum.

A Tisza elnöke felidézte, hogy az augusztusi napon a párt aktivistáival buliztak, ahonnan volt barátnője, Vogel Evelin elhívta egy házibuliba. A szórakozóhelyről a weboldalon látható lakásba mentek, ahol alkohol és kábítószernek kinéző anyag is volt. Magyar azt mondta, ezekhez nem nyúlt, de engedett korábbi barátnője csábításának, és lefeküdt vele az azóta „az egész ország által megismert szobában”.

Magyar váratlanul őszinte vallomása valószínűleg megakasztotta azt a gondosan adagolt, morzsánként csepegtetett információs játékot, amely a QAnon-féle konteókhoz hasonlóan a közönség figyelmének fenntartására épült, és amelyben bárki magándetektívnek érezhette magát.

Bár a közmédia egyelőre nem, és a Fideszes képviselők közül is csak a legbátrabbak nyúltak az ügyhöz, tegnap délutánra megszülettek az első keretezések Magyar lejáratásához, hiszen az vajmi kevés lenne, ha Bayer Zsolt korábbi kérésének megfelelően csak azzal tudnák támadni, hogy „egy felnőtt, egészséges férfi megdug egy felnőtt, egészséges nőt, és ezt mindketten akarják”.

Lehet-e ilyen ember Magyarország miniszterelnöke?