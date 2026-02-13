Kubatov Gábor választási törvényt sértett a balmazújvárosi időközin

A balmazújvárosi időközi választások alatt Kubatov Gábor megsértette a választási törvényt az egyik kampányvideójával – derült ki a Helyi Választási Bizottság (HBV) határozatából. A jogsértésnek különösebb következménye nincs, a Fidesz választói adatbázisért felelős pártigazgatójának még csak bocsánatot sem kell kérnie.

Kubatov Gábor a Fidesz kongresszusán 2023. november 18-án.
Fotó: Németh Dániel/444

Kubatov, mint azt a HBV is megállapította, múlt heti videójában alaptalanul állította, hogy a Fidesz két kihívójának köszönhetően állt le napokig a városban a közétkeztetés, étel nélkül hagyva bölcsődéseket, óvodásokat. Kubatov a videóban azt mondta, a két jelölt a 2024-ben leváltott, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület (KBE) színeiben politizáló Hegedüs Péter emberei.

A videó kapcsán a szavazatok 9,13 százalékát elhozó, függetlenként induló Béresné Lőrincz Erzsébet tett kifogást a HVB-nél. Azzal érvelt, hogy sem ő, sem a 43,77 százalékot szerzett Molnár Péter (KBE) nem volt korábban képviselő, így nem is lehetett közük a közétkeztetés fennakadásához.

A Debreciner cikke szerint egy másik ügyben is választási törvénysértést állapított meg a HVB, itt azonban nem állapították meg a jogsértőt. A kifogást egy Fidesz mellett kampányoló szórólap miatt nyújtották be, amelyen törvénysértő módon nem tüntették fel a lap kiadóját.

Balmazújvárosban végül a fideszes Nagy Zoltán nyerte a választást 47,09 százalékkal. A választást azért kellett kiírni, mert a 2024-es önkormányzati választáson itt mandátumot szerző Demeter Pál, aki akkor 4 szavazattal nyert a fideszes Nagy előtt, élethelyzet-változásra hivatkozva lemondott.

A mostani időközi előtt a Közösen és a Fidesz is 6-6 képviselői hellyel rendelkezett, a választási győzelmének köszönhetően a kormánypárt ismét többségbe került a városban, a képviselő-testület újra határozatképes lett. A balmazújvárosi időközi előtt írt, a választás jelentőségét bemutató riportunk itt olvasható.

