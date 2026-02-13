Magyar Péter Donald Tuskkal és a Friedrich Merzcel is tárgyal Münchenben

Az ukrajnai békéről, a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállításáról és a Visegrádi Négyek szövetségének megerősítéséről tervez tárgyal a lengyel miniszterelnökkel Magyar Péter a müncheni biztonságpolitikai konferencián – derült ki a Tisza elnökének videójából.
Magyar azt mondta, Donald Tusk után szombaton Friedrich Merz német és Christian Stocker osztrák kancellárral, valamint Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel folytat tárgyalásokat. Azt mondta más európai és iparági vezetőkkel is beszélni fog. Útjára elkíséri Orbán Anita is, a párt külpolitikai vezetője.
Magyar azt mondta, megígéri a lengyel miniszterelnöknek, hogy a leendő Tisza-kormány alatt Magyarország „nem lesz többé nemzetközi politikai bűnözők lerakóhelye”. Magyarország ugyanis a hónapokban menedékjogot adott az előző lengyel kormány korrupcióval vádolt igazságügyi miniszterének és feleségének, 2024-ben pedig a helyettesének is.
Magyar arról is tárgyalni akar Tuskkal, hogy „hazánk és Lengyelország miként milyen lépésekkel tud legjobban hozzájárulni a mielőbbi ukrajnai tűzszünethez, és egy tartós, a nemzetközi közösség által garantált békéhez Oroszország és Ukrajna között”. A Tisza elnöke azt mondta, az új kormány beiktatását követően első nemzetközi útja Varsóba vezet majd.
Az elmúlt években a magyar kormány tagjai nem vettek részt az eseményen.
Orbán Anita új színt hozhat a rendszerváltás utáni magyar politikába: egyik párt színeiben sem volt még miniszter, aki ennyire sikeres nemzetközi versenypiaci karriert cserélt volna közszolgálatira.
Zbigniew Ziobro a Fidesszel szövetséges PiS kormányzása idején, miniszteri időszakában követhette el a bűncselekményeket, akár 25 évet is kaphatna.
Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint „Lengyelországban jogállamisági válsághelyzet van”.