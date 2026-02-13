Magyar Péter első külföldi útja Varsóba vezetne egy kormányváltás után

Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter és Orbán Anita Münchenben, olvasható a Tisza Párt sajtóközleményében.

A Magyar Péter által közzétett videóban Magyar Orbán Anita neve miatt szabadkozik, mondván, hogy ez csak véletlen egybeesés, mire Tusk azt válaszolja, hogy „megértem, az én nevem Donald”.

A baráti tárgyalás során megállapodtak abban, hogy „a kormányváltást követően azonnal újraépítik a magyar-lengyel politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatokat és új lendületet adnak a Visegrádi Négyek együttműködésének”.

Tusk azt is kijelentette, hogy Lengyelország a korrupció felszámolását követően támogatni fogja a Magyarországnak járó 8 ezer milliárd forint uniós forrás feloldását. Ugyanakkor Magyar Péter hangsúlyozta a lengyel miniszterelnöknek, hogy a TISZA és a magyar társadalom többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

A találkozó végén Magyar meghívta Donald Tuskot az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára Budapestre és megállapodtak abban, hogy a TISZA-kormány beiktatását követően az első külföldi útja Varsóba vezet majd.

Egyébként 2010-től 2018-ig Orbán Viktor is Varsóba ment először a megválasztása után, 2022-ben pedig a Vatikánba.