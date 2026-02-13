Miniszteri biztos marad Orbán Ráhel barátnője

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a csütörtök esti Hivatalos Értesítőben megjelent utasításával újabb két évre meghosszabbította Jakab Zsófia miniszteri biztosi megbízását – írja a hvg.hu.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az Orbán Ráhellel több mint húsz éves barátságot ápoló Jakab Zsófiát 2024-ben nevezték ki miniszteri biztosnak, az akkori kinevezéséről szóló miniszteri utasítás szerint Jakab feladatai a nemzetközi vállalkozások Magyarországra csábítása, a hazai kreatívipari ágazatok külföldi érvényesülésének segítése és versenyképességének növelése.

2025-ben az általa vezetett Magyar Divat & Design Ügynökséget CH Creative Hungary Nonprofit Zrt-nek nevezték át.