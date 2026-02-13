MSZP: A kormányváltás jelöltjeit támogatjuk 2026-ban

„2021 óta hazudoznak nekünk a gödi Samsung-gyár ügyében, a tavalyi feljelentésünket is elsüllyesztették, de ma már mindenki látja, mi zajlott ott. Ugyanaz, ami lehetséges Bátonyterenyén, Pápa közelében, Sóskúton és számos más településen. Ennek változnia kell, ehhez pedig új kormány kell” – olvasható az MSZP közleményében, amit azzal folytatnak, hogy „a magyar baloldaliak túlnyomó többsége ma úgy látja, hogy a kormányváltás érdekében 2026-ban minden egyéni választókerületben kizárólag a legtöbb szavazatot elérni képes jelöltnek kell indulnia a Fidesz jelöltje ellen”.

Ezért az MSZP Országos Elnöksége (vagyis Komjáthi Imre, Korózs Lajos, Gurmai Zita, Kis Andrea, Györfi Mihály, Gyuris Dávid, Hajmási Judit, Hiszékeny Dezső, Korózs Benjamin, Márton Roland, Pusztai Patrik és Tóth Bertalan) az alábbi döntéseket javasolja az MSZP Kongresszusának:

Az MSZP Magyarország egyetlen felelős baloldali pártjaként döntsön úgy, hogy nem indul a 2026. évi országgyűlési választáson.

Minden választókerületben támogassuk a legtöbb szavazatot elérni képes ellenzéki jelöltet, mert nem elég csak győzni, az eltorzított választási rendszer miatt az elérhető legnagyobb arányban kell győzni minden választókerületben.

Ezért Budapest 8-as választókerületében Kunhalmi Ágnes, Budapest 14-es választókerületében Vajda Zoltán, Budapest 16-os választókerületében Dr. Hiller István, Csongrád-Csanád megye 1-es választókerületében Szabó Sándor egyéni képviselőjelöltségét támogatjuk. Minden más választókerületben pedig arra kérjük támogatóinkat, szavazzanak a kormányváltás érdekében.

A választási kampányban mozgósítunk annak érdekében, hogy a 2026-os választás után ne alakíthasson kormányt egy esetleges Fidesz-Mi Hazánk koalíció.

„Ha 2026-ban elérjük a kormányváltást, utána haladéktalanul új választási rendszer kidolgozását kell megkezdeni, hogy mielőbb megkezdődhessen az igazi munka: egy új, szolidárisabb Magyarország kiépítése” – írják.