Orbán Viktor 2025-re zúzós rock and rollt ígért, aztán a történelem főutcáján teli rüszttel rúgta tökön saját magát

Szombaton tartja évértékelő beszédét Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor. Tavaly ilyenkor egy meteorológushoz hasonlította magát, aki minden nap elnézést kér az előző napi előrejelzésért, módosítja az aznapit, és csak utána beszél a másnapi időjárásról. Azt is mondta, hogy visszanézve az előző (2024 eleji) beszédet, bejöttek a jóslatai, és a nehéz év után végre zúzós rock and rollra számít a kormány.
2025 valóban zúzós volt mind gazdasági, mind pedig politikai szempontból – csak nem feltétlen úgy, ahogy azt a harcos kedvű kormányfő akkor tervezte.
Bár bizonyos témákban kitartott a lendület, nyomatékos kijelentéseinek zöméből semmi sem lett, így politikai téren fideszes szempontból csalódásokkal teli év volt 2025 az ígéretekhez képest. Gazdasági téren kicsit más a helyzet, választás előtti év lévén ezen a területen nem okos dolog felelőtlen ígéreteket tenni, úgyhogy itt rengeteg mindent betartottak. De van, ami nem úgy alakult, ahogy azt Orbán eredetileg beharangozta.
„Az idei év más lesz. Most mi járunk a történelem főutcáján, az ellenfeleink pedig sáros külvárosi mellékutcákban bóklásznak.”
Már nincs ott a miniszter neve az amerikai pénzügyminisztérium honlapján található listán.
A miniszterelnök közel 20 kormánypárti újságírót és politikai influenszert vitt magával Brüsszelbe. Az új, Washingtonban tesztelt kommunikációs stratégia alapján maximalizált Facebook-jelenléttel akarja elnyomni a kormány a kellemetlen témákat.
Az Orbán számára két legfontosabbnak tartott megállapodásról eddig csak a magyar kormány beszélt – azt sem túl konzisztensen –, de lassan egy héttel a washingtoni látogatás után sem lehet tudni pontos részleteket.
Trumpék szerint nem történt megállapodás, Orbánék pedig jelenleg épp ott tartanak, hogy „a kérdés bármikor lezárható”.
Orbán Viktor az elmúlt két évben több mint 60 politikust látott vendégül a Karmelitában. Közöttük elsöprő többségben voltak a miniszterelnök szélsőjobboldali, autokrata, diktátor szövetségesei. Azért pár Orbánnal szemben kritikus politikus is megfordult nála.
Legutóbb szeptember 5-én járt itt a boszniai Szerb Köztársaság tisztségétől megfosztott egykori elnöke, akit Orbán töretlenül elnöknek tekint.
A kormány jogvédelmet ígér, Semjén, a szlovákiai magyar párt vezetőjével tárgyalt.
Az Európa előtt álló óriási kihívásokról tárgyaltak.
Putyint is várják a béketestületbe, a pápa, Kína, India és a legtöbb európai inkább kimarad.
A fantasztikusnak kikiáltott évnek nyoma sincs: a GDP éves alapon 0,4 százalékkal, az előző negyedévhez képest 0,2 százalékkal csökkent. Nagy Márton 0,5 százalékos növekedést várt. A 2022-es választások óta eltelt 11 negyedévből hétben visszaesett a gazdaság.
A technológiai és ipari miniszter távozásának hírét több forrás több portálnak is megerősítette, a kormány hivatalosan még nem reagált. Nem először adta be a bemondását a kormány egykor talán legnagyobb hatalmú minisztere.
A miniszterelnök megüzente Varga Mihálynak, hogy túl magasak a kamatok, és azt is mondta: ha rajta múlik, sosem lesz magyar euró.
A KSH közzétette 2025 legfontosabb demográfiai mutatóit: 14 éve volt utoljára ilyen alacsony a termékenységi ráta Magyarországon.
Az áremelkedés éves üteme 2,1 százalékra csökkent. A havi áremelkedés féléves csúcson volt, de januárhoz képest az 0,3 százalék sem kirívó.
Orbán azt mondja, a kereskedők árcsökkentésről szóló ajánlatai nem voltak elfogadhatók.
A május végéig történő meghosszabbítást az NGM azután jelentette be, hogy közel nyolcéves mélypontra esett az infláció, és alig haladta meg az 1 százalékot az élelmiszerárak emelkedése.
A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének elnöksége rendkívüli egyeztetést tartott a kormányfő szombati bejelentései után.
Fantasztikus év, szépkorúak különkiadás.
Putyinnak vagy tíz év volt az ügynöktörvény után, amit mi a nagytakarítási törvénnyel lenyomnánk egyben. Grúziában ennél kevesebbért mentek tízezrek az utcákra, hiába küldött rájuk verőembereket a hatalom.
A pénzek megvonása a HIV, a malária és hasonló betegségek elleni gyógyszerek hiányához vezet, aminek következtében már most halnak meg emberek, főként Afrikában. Hiába állította Elon Musk az ellenkezőjét.
A magyar szervezetek szerződései után kutakodott, de a Trump adminisztráció tisztviselői nem akarták, hogy azokat itthon politikai leszámoláshoz használják fel.
Aki a Szuverenitásvédelmi Hivatal feketelistájára kerül, azt már a banktitok sem védi, ha elfogadják a javaslatot. Akit megbüntetnek, azt a támogatás 25-szörösére bírságolhatják.
„Ha a független sajtó megszűnik, akkor redőny le, és irány Fehéroroszország” – nemcsak az ellehetetlenítési törvényjavaslat ellen, hanem a rendszerváltásért, a szabadságért és a kormány ellen tüntettek több ezren a Kossuth téren.
De a pártvezetés optimista, remélik, hogy az utolsó hetekre felpörög „Kommandante Kubatov” gépezete. Seszták Miklós legendás jóslataiban is bíznak a Karmelitában. Fidesz-kampány közelről.
Világos beszéd a végtelenül aránytalan magyar választási rendszerről Mezőtúron.
A Tisza megszüntetné a végrehajtói maffiát, kivizsgálná a botrányos ügyeket – mint amilyen Hatvanpuszta –, csökkentené a keveset keresők adóját és sokat adna a kisnyugdíjasoknak. Az Orbán-kormány több intézkedéséhez nem nyúlna, több területen viszont jelentős átalakításokat hozna egy Tisza-kormány.
Az idei Budapest Pride történelmi jelentőségű esemény volt, és egyben szeg a lejárt szavatosságú rendszer koporsójában. A minden várakozást felülmúlóan nagy tömeg joggal lehet büszke arra, hogy nevetségessé tette fél év szabadságellenes erőlködését.
A rendelet szerint a javítóintézetek irányítását a továbbiakban a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el, a javítóintézetek fenntartásáról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.
A javítóintézet ügye a döntéssel örökre beég a magyar történelembe, mint az az állami intézmény, ahol annyira megromlott, megrohadt minden, hogy nincs más kiút, mint a teljes ledózerolás. Odakerül a hasonló botrányok mellé, amelyekből aztán regények és filmek készültek.
Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.
Fontos volt számunka, hogy egy picikét meghackeljük ezt a rendezvényt - mondják a zenekar tagjai, akik rendszerkritikus szövegeket is előadtak Tusványoson. Szerintük „eljutottunk odáig, hogy nem hagynak minket élni”.
Az új drogtörvény sok ponton értelmezhetetlen, de az értelmezhetőség valószínűleg nem is volt célja a törvényhozásnak, amely politikai haszonhúzásból szigoríthatta a drogtörvényt. Egy addiktológust és egy büntetőjogi ügyvédet kérdeztünk az új törvényről.
Szerintük a hatályos szabályozás lehetőséget ad akár jogkövető, a hatóságokkal együttműködő helyek ellehetetlenítésére is. Párbeszédet szeretnének a döntéshozókkal.
A miniszterelnök a szombathelyi DPK-színpadról azt üzente a fiataloknak, hogy a kamulázadás nem ér semmit, a kormány ellen lázadni nem nagy dolog, lázadjanak Brüsszel ellen.
A magyar miniszterelnök egy olyan EU-s dokumentumról is beszélt, amely Ukrajna 800 milliárd dolláros igényének befogadásáról szól és az ukránok uniós csatlakozásának dátumát is rögzíti.
Az AfD előretört, a Pride-ot korlátozni akarják, Orbán Viktor alkotmányban garantálná a készpénzhez való jogot. Nem rossz évkezdés a Mi Hazánk szimpatizánsainak. Kérdés, hogy magának a pártnak jó-e, ha a kormány valósítja meg a fontosabb programpontjait.
Novák Előd szerint „Szájer József rehabilitálása csak a kezdet volt, a kormány letérdelt a homoszexuális lobbi előtt, teljes a káosz”.