Orbán Viktor 2025-re zúzós rock and rollt ígért, aztán a történelem főutcáján teli rüszttel rúgta tökön saját magát

Szombaton tartja évértékelő beszédét Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor. Tavaly ilyenkor egy meteorológushoz hasonlította magát, aki minden nap elnézést kér az előző napi előrejelzésért, módosítja az aznapit, és csak utána beszél a másnapi időjárásról. Azt is mondta, hogy visszanézve az előző (2024 eleji) beszédet, bejöttek a jóslatai, és a nehéz év után végre zúzós rock and rollra számít a kormány.

2025 valóban zúzós volt mind gazdasági, mind pedig politikai szempontból – csak nem feltétlen úgy, ahogy azt a harcos kedvű kormányfő akkor tervezte.

Bár bizonyos témákban kitartott a lendület, nyomatékos kijelentéseinek zöméből semmi sem lett, így politikai téren fideszes szempontból csalódásokkal teli év volt 2025 az ígéretekhez képest. Gazdasági téren kicsit más a helyzet, választás előtti év lévén ezen a területen nem okos dolog felelőtlen ígéreteket tenni, úgyhogy itt rengeteg mindent betartottak. De van, ami nem úgy alakult, ahogy azt Orbán eredetileg beharangozta.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Autokratákkal a történelem főutcáján

„Az idei év más lesz. Most mi járunk a történelem főutcáján, az ellenfeleink pedig sáros külvárosi mellékutcákban bóklásznak.”