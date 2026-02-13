Orosz támadás miatt nem érkezett orosz olaj a hónapban Magyarországra, de Szijjártó ezért is az ukránokat okolja

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Január végi orosz támadás következtében állt le a Barátság kőolajvezeték, amelyen keresztül orosz kőolaj érkezik Magyarországra – derült ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter csütörtöki posztjából. Azt írta, tudják, hogy a magyar kormány panaszkodni fog a fennakadások miatt, és azt tanácsolják, az ügyben keressék fel a „barátaikat Moszkvában”.

Forrás

„A vezeték műszakilag teljesen alkalmas lenne a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki vagy technikai ok nem gátolja a szállítások újraindítását” – reagált Szijjártó Péter péntek reggeli videójában, amiben egy szóval sem említette, hogy a leállásnak köze lenne a vezeték Lviv megyei infrastruktúráját ért orosz támadáshoz.

A magyar külügyminiszter azt mondta, Ukrajna „nagyon durva" módon avatkozik be a magyar választásba, „ezúttal Magyarország energiaellátásának biztonságát akarják kockáztatni”. Szijjártó szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai alapon úgy döntött, hogy nem engedi a kőolajszállítás újraindítását.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A külügyminiszter szerint Ukrajna ezzel a Tisza Párt javára avatkozik bele a magyar választásokba, mert ha a tiszások nyernek, „akkor megengedik, hogy Magyarországot belerángassák a háborúba, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába,” és hogy Ukrajna belépjen az EU-ba.

A magyar kormány és a Mol nem, viszont a szlovák kormány reagált a Bloomberg megkeresésére: a szlovák gazdasági minisztérium közölte, hogy az ország energiabiztonságát a leállás nem fenyegeti, és arra számítanak, hogy a következő napokban újraindul a szállítás.

orosz-ukrán háború POLITIKA Andrij Szibiha oroszország Magyarország barátság kőolajvezeték orosz-ukrán háború Lviv megye Volodimir Zelenszkij Tisza Párt Szijjártó Péter barátság moszkva ukrajna Brodi MOL
Kapcsolódó cikkek

Orosz drón találta el a Barátság kőolajvezeték egyik létesítményét Lvivben

Az olajvezeték továbbra is üzemel, és orosz kőolajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Czinkóczi Sándor
háború