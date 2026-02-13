Taylor Swift már a kormány segítségét kéri, nehogy egy ágyneműgyártóhoz kössék a nevét

Taylor Swift amerikai énekesnő az amerikai kormány segítségét kéri, hogy állítsák le egy ágyneműgyártó védjegyezési kérelmét a „Swift Home” kifejezésre, mert Swift szerint ez félrevezetheti a fogyasztókat, és azt hihetik, hogy köze van az ágyneműkhöz.

Az énekesnő jogi csapata szerint a Cathay Home márkanevében a „Swift” szó megjelenése nagyon hasonlít a énekesnő védjegyzett, írott aláírására. Úgy gondolják, hogy ez szánt szándékkal történt, hogy kihasználják Swift „jó hírnevét és ismertségét”.

Az ügyben beadott dokumentumok szerint Taylor Swift szövetségi védjegyekkel rendelkezik, amelyek védik a nevét és aláírását különböző termékek, így például ruhák, de akár ágyneműk esetén is.

Fotó: MATT WINKELMEYER/Getty Images via AFP

Swift már több mint 300 védjegyet regisztrált, biztosítva ezzel nevét, kezdőbetűit, albumcímeit, illetve néhány dalszövegét. (BBC)