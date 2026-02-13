Több mint egymilliós bírságot kaphat a férfi, aki illegális elektronikus cigarettákat árusított a neten

Illegális elektronikus cigaretták árusítása miatt indult eljárás egy 27 éves férfi ellen - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A Bács-Kiskun vármegyei adóellenőrök egy közösségi oldalon figyeltek fel a hirdetésre, amiben különböző ízesítésű e-cigarettákat kínáltak eladásra. A revizorok 100 darabot rendeltek a 8000 slukkos termékből, ami az előre egyeztetett címre megérkezett. Az adásvétel után az adóellenőrök értesítették a NAV pénzügyőreit, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek, igazoltatták az árust, majd lefoglalták az illegális termékeket.

Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indítottak eljárást az ügyben, a férfi több mint egymillió forint bírságra is számíthat. (MTI)