A gödi és a debreceni akkugyárakhoz került tavaly az egyedi kormánytámogatások csaknem fele

Közzétette a Külgazdasági és Külügyminisztérium a frissített, 2025-ös támogatásokról szóló egyedi kormánydöntéseket tartalmazó szerződéslistát, amelyet a Portfolio érdekes cikkben összegez. Eszerint 2025-ben 547,8 milliárd forint célzott támogatást kaptak beruházások azért, mert a kormány úgy döntött. Rögtön érdekes, hogy ez az összeg 2024-ben mindössze 42,24 milliárd forint volt.

A 2025-ös támogatásokból kitűnik kettő:

A debreceni CATL beruházás 129,37 milliárd forintos,

a Samsung SDI gödi akkumulátorgyártó üzemének fejlesztése pedig 133,02 milliárd forintos célzott állami támogatást kapott.

Ez azt jelenti, hogy ez a két beruházás az egyedi kormánydöntésekkel kiosztott pénzek csaknem felét, 262,39 milliárd forintot, vagyis nagyjából 48 százalékukat kapta meg. A debreceni CATL összességében 2712,6 milliárd forintos beruházás, míg a gödi fejlesztés 954,94 milliárd forintos beruházás. További összefüggésekért érdemes elolvasni a Portfolio cikkét.