A MÁV-vezér megígérte: nyáron felújítják a Köki és a Nyugati közötti pályaszakaszt

Megjelent a közbeszerzési kiírás, így a MÁV tervei szerint idén nyáron felújíthatják a Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar közötti vasúti szakaszt. Hegyi Zsolt vezérigazgató egy szombaton közzétett videóban azt ígérte, hogy a beruházást már idén nyáron elkezdik. A nyilatkozata szerint „a nyári szabadságolások idején” kezdik az átfogó felújítást a Köki és Nyugati közötti szakaszon, ahol „ilyen mértékű beavatkozásra már több mint hatvan éve nem került sor”.

A MÁV-vezér az országos és az agglomerációs vonatközlekedés egyik Achilles-sarkának nevezte ezt a pályaszakaszt, amelyen napi 230 vonat és évi mintegy tízmillió utas közlekedik. Azt mondta, a munkára az állami vasúttársaság saját forrásból biztosít 12 milliárd forintot. A beruházás elsődleges céljának azt mondta, hogy felszámolják a lassújeleket és új vágányokat építsenek. Emellett „az utasforgalmi terek minőségén” is javít a nagyberuházás az ígérete szerint: Kőbánya-Kispesten „elvégezzük a vágányok közötti perontetők szigetelését és a gyalogos felüljárót is rendbe tesszük”.