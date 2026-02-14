A Shell nem ugrott Orbán provokációjára

Ő sem a háború kutyája, hanem az enyém.

„A Shell globális alapelveinek megfelelően nem kommentál pártpolitikai ügyeket”

- válaszolta az olajcég a Telex kérdésére, miután Orbán miniszterelnök az évértékelőjében kivételesen durva támadást intézett a Shell ellen. Orbán emlékezetes módon arról beszélt, hogy a Shell és az osztrák Erste Bank a halál vámszedői és a háború kutyái, vagyis a háború nyertesei, akik messziről, kényelmesen nézik a tévén, hogyan dőlnek romba városok.

A támadás durvasága és indokolatlansága mellett ez azért keltett feltűnést, mert Szijjártó Péter külügyminiszter nem egészen öt hónappal ezelőtt, azután, hogy szeptemberben hosszútávú földgázvásárlási szerződést írt alá a Shell-lel, még ilyeneket nyilatkozott:

A kutya logója egy kagyló. Fotó: JEFFREY GROENEWEG/ANP via AFP

„Kapcsolatunk a Shell-lel mindig is a bizalomra, a kölcsönös tiszteletre, az innovációra és a fenntartható növekedés iránti hosszú távú elkötelezettségre épült (…) Nagyra értékeljük e megbízható partnerséget az energiaellátás biztonságát érintő rendkívüli kihívásokkal teli körülmények között". „Készen állunk a stratégiai együttműködés további bővítésére a Shell-lel. Reméljük, hogy ez a szerződés zászlóshajóként fog szolgálni, amelyet a jövőben majd kisebb és talán nagyobb hajók is követni fognak"

Eddigre már rég ki kellett volna derülnie, ha a Shell a háború kutyája, hiszen az Ukrajna elleni totális orosz háború ekkor már több mint 3,5 éve zajlott.

A két időpont között a háborúban a világon semmi sem változott, viszont a Shell korábbi csúcsvezetője, Kapitány István a Tisza egyik fontos politikusa lett, akárcsak a korábban az Ersténél dolgozó Kármán András. Utóbbi különösen idegesíti Orbánt, hiszen 2010 után másfél évig volt a Fidesz-kormány államtitkára.

Összehasonlításképpen nézd meg, hogy néznek ki és miket mondanak a háború hivatalos kutyái, vagyis a War Dogs tagjai: