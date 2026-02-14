A városi frakcióvezetőt indítja a Fidesz Nyíregyházán Polgári András helyett

Halkóné dr. Rudolf Évát, a városi közgyűlés frakcióvezetőjét indítják országgyűlési képviselő-jelöltként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP színeiben, jelentette be Kovács Ferenc választókerületi elnök. Eredetileg Polgári András indult volna, róla azonban csütörtökön derült ki, hogy mégsem lesz jelölt. Visszalépését akkor Gulyás Gergely a kormányinfón jelentette be.

Polgári a 24.hu senki által nem cáfolt információja szerint egy december végi vadászaton lábon lőtte saját magát. A megyei kormányhivatal, amelyet ő vezet, csak annyit közölt, hogy Polgári András szabadsága alatt balesetet szenvedett, orvosi ellátásban részesült. A részletekről orvosi titoktartásra és a személyiségi jogokra hivatkozva nem adtak tájékoztatást.

Halkóné dr. Rudolf Éváról azt írja a helyi Fidesz, hogy 15 éve aktív részese a helyi közéletnek. „Civil pályafutását tekintve is köztiszteletben álló szakember, hiszen kezdetben vállalati jogászi tapasztalatot szerzett, majd 30 éven át vezetői beosztásokban dolgozott a felsőoktatásban a Nyíregyházi Egyetemen és jogelődjeiben – többek között főtitkárként, valamint az igazgatási és humánpolitikai központ vezetőjeként”, írja a közlemény.

Halkóné ezen kívül az egyetem kancellárja is Nyíregyházán.